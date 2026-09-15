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MADRUGADA CHUVOSA

BH tem chuva forte na madrugada desta terça-feira (15/9)

Após temporal, capital mineira volta a registrar chuvas em quase todas as regiões; previsão é de novas precipitações

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Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
15/09/2026 05:19 - atualizado em 15/09/2026 06:49

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A Região Centro-Sul de BH registrou chuva forte por volta das 3h30 desta terça-feira (15/9)
A Região Centro-Sul de BH registrou chuva forte por volta das 3h30 desta terça-feira (15/9) crédito: Gladyston/EM/DA Press

Belo Horizonte voltou a registrar chuva forte na madrugada desta terça-feira (15/9). Segundo a Defesa Civil de BH, todas as regiões, exceto o Hipercentro, registraram pelo menos chuva fraca entre 3h20 e o início da manhã.

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De acordo com o órgão municipal, às 5h, as regionais Venda Nova e Norte enfrentaram chuva forte. Isso significa que os locais registraram entre 2,6 e 5 milímetros (mm) a cada cinco minutos. Ou seja, cerca de um milímetro de chuva por minuto.

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No mesmo horário, as regionais Barreiro e Oeste tiveram chuva fraca, quando o acúmulo de volume de água é de 0,1 a 1 mm. Já as regiões Pampulha, Noroeste, Nordeste, Leste e Centro-Sul contabilizaram chuva moderada – de 1,1 a 2,5 mm no período.

Anteriormente, as regiões Pampulha e Oeste, junto de Venda Nova, também registraram chuva forte às 4h50.

O Barreiro, que está sob alerta de risco de deslizamentos e desabamentos, devido ao acúmulo de chuva, também teve chuva forte às 3h20, seguida de chuva fraca nos horários seguintes.

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O que fazer em caso de chuva?

Com a previsão de chuva e trovoadas, a Defesa Civil reforça a importância de medidas preventivas para proteger vidas e bens.

  • Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.
  • Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.
  • Proteja-se contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.
  • Previna-se em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.
  • Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).

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