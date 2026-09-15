BH tem chuva forte na madrugada desta terça-feira (15/9)

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Belo Horizonte voltou a registrar chuva forte na madrugada desta terça-feira (15/9). Segundo a Defesa Civil de BH, todas as regiões, exceto o Hipercentro, registraram pelo menos chuva fraca entre 3h20 e o início da manhã.

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De acordo com o órgão municipal, às 5h, as regionais Venda Nova e Norte enfrentaram chuva forte. Isso significa que os locais registraram entre 2,6 e 5 milímetros (mm) a cada cinco minutos. Ou seja, cerca de um milímetro de chuva por minuto.

No mesmo horário, as regionais Barreiro e Oeste tiveram chuva fraca, quando o acúmulo de volume de água é de 0,1 a 1 mm. Já as regiões Pampulha, Noroeste, Nordeste, Leste e Centro-Sul contabilizaram chuva moderada – de 1,1 a 2,5 mm no período.

Anteriormente, as regiões Pampulha e Oeste, junto de Venda Nova, também registraram chuva forte às 4h50.

O Barreiro, que está sob alerta de risco de deslizamentos e desabamentos, devido ao acúmulo de chuva, também teve chuva forte às 3h20, seguida de chuva fraca nos horários seguintes.

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