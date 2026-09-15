BH tem chuva forte na madrugada desta terça-feira (15/9)
Após temporal, capital mineira volta a registrar chuvas em quase todas as regiões; previsão é de novas precipitações
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Belo Horizonte voltou a registrar chuva forte na madrugada desta terça-feira (15/9). Segundo a Defesa Civil de BH, todas as regiões, exceto o Hipercentro, registraram pelo menos chuva fraca entre 3h20 e o início da manhã.
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De acordo com o órgão municipal, às 5h, as regionais Venda Nova e Norte enfrentaram chuva forte. Isso significa que os locais registraram entre 2,6 e 5 milímetros (mm) a cada cinco minutos. Ou seja, cerca de um milímetro de chuva por minuto.
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No mesmo horário, as regionais Barreiro e Oeste tiveram chuva fraca, quando o acúmulo de volume de água é de 0,1 a 1 mm. Já as regiões Pampulha, Noroeste, Nordeste, Leste e Centro-Sul contabilizaram chuva moderada – de 1,1 a 2,5 mm no período.
Anteriormente, as regiões Pampulha e Oeste, junto de Venda Nova, também registraram chuva forte às 4h50.
O Barreiro, que está sob alerta de risco de deslizamentos e desabamentos, devido ao acúmulo de chuva, também teve chuva forte às 3h20, seguida de chuva fraca nos horários seguintes.
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O que fazer em caso de chuva?
Com a previsão de chuva e trovoadas, a Defesa Civil reforça a importância de medidas preventivas para proteger vidas e bens.
- Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.
- Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.
- Proteja-se contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.
- Previna-se em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.
- Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).