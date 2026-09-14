Suspeito de importunação sexual em clube da Pampulha é liberado

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

O homem, de 63 anos, suspeito de ter importunado sexualmente uma mulher, de 51 anos, dentro do Jaraguá Country Club, na Pampulha, em Belo Horizonte, na tarde desse domingo (13/9), foi ouvido e liberado pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG).

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No mesmo dia, o homem e a vítima foram ouvidos na Delegacia de Plantão Especializada em Atendimento à Mulher da capital. Em seguida, o suspeito foi solto. No entanto, um inquérito foi instaurado para apurar os fatos.

O suspeito foi detido anteriormente pela Polícia Militar (PM). A ocorrência foi registrada por volta das 16h24, nas dependências do clube, na Rua Amável Costa, no Bairro Jaraguá. A mulher relatou que estava em uma fila quando um homem, aparentemente sob efeito de bebida alcoólica, se aproximou e passou a esfregar os órgãos genitais contra as nádegas dela. Depois do ocorrido, ela disse não ter o visto mais.

Posteriormente, a vítima foi ao banheiro feminino e teria encontrado novamente o homem dentro do local, foi quando ela acionou o companheiro e, depois, a PM.

O suspeito, por sua vez, apresentou uma versão diferente aos policiais. Ele afirmou que estava no clube confraternizando com amigos e consumindo bebida alcoólica quando teve uma necessidade urgente de urinar. Segundo o homem, ele saiu rapidamente do local onde estava e entrou no primeiro banheiro que encontrou, sem perceber que se tratava do banheiro feminino.

Ainda conforme o relato do suspeito, somente depois de fazer as necessidades, ele percebeu que havia entrado no banheiro destinado às mulheres. Ele disse ter ficado constrangido e negou ter esfregado os órgãos genitais contra a vítima.

O que diz o clube?

Em nota, o Jaraguá Country Club informou que tomou conhecimento de um relato de ocorrência envolvendo frequentadores nas dependências do clube nesse domingo. A instituição afirmou que está apurando os fatos e adotando as providências cabíveis.

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O clube declarou que "repudia qualquer forma de assédio, violência ou comportamento que coloque em risco a integridade e a segurança de associados e frequentadores". Também informou que, por envolver uma pessoa menor de idade, preservará a identidade e a privacidade dos envolvidos e colaborará com as autoridades responsáveis pela investigação.