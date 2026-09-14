MG: idoso de 94 anos é encontrado debilitado após desaparecimento
Homem foi encontrado deitado entre pedras e com sinais de desidratação em uma comunidade na zona rural de Araçuaí, no Vale do Jequitinhonha
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Um idoso, de 94 anos, que estava desaparecido desde esse domingo (13/9), foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros, nesta segunda-feira (14/9). Ele havia desaparecido na comunidade de Tibuçu, na Zona Rural de Araçuaí, no Vale do Jequitinhonha.
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Segundo a corporação, as buscas começaram logo depois do desaparecimento do homem, no domingo. No entanto, as equipes não tiveram sucesso. Nesta segunda (14/9), foi preciso realizar uma nova varredura e ampliar a área de procura em um raio de cinco quilômetros.
O idoso foi encontrado bastante debilitado, em uma área extensa de mata seca. Ele estava deitado entre pedras, e apresentava sinais de desidratação.
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Os bombeiros retiraram o homem do local e o encaminharam para atendimento médico para avaliação do estado clínico.