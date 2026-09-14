MG: idoso de 94 anos é encontrado debilitado após desaparecimento

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

Um idoso, de 94 anos, que estava desaparecido desde esse domingo (13/9), foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros, nesta segunda-feira (14/9). Ele havia desaparecido na comunidade de Tibuçu, na Zona Rural de Araçuaí, no Vale do Jequitinhonha.

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Segundo a corporação, as buscas começaram logo depois do desaparecimento do homem, no domingo. No entanto, as equipes não tiveram sucesso. Nesta segunda (14/9), foi preciso realizar uma nova varredura e ampliar a área de procura em um raio de cinco quilômetros.

O idoso foi encontrado bastante debilitado, em uma área extensa de mata seca. Ele estava deitado entre pedras, e apresentava sinais de desidratação.

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Os bombeiros retiraram o homem do local e o encaminharam para atendimento médico para avaliação do estado clínico.