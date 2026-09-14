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RESPOSTA RÁPIDA

Suspeita de crime em clube de BH alerta sobre canais de denúncia rápida

Frequentadores de espaços de lazer em Belo Horizonte contam com redes de apoio. Veja orientações de segurança e passos para acionar a polícia

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14/09/2026 00:00 - atualizado em 14/09/2026 12:11

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Suspeita de crime em clube de BH alerta sobre canais de denúncia rápida
A segurança em ambientes de lazer, como clubes e piscinas, é crucial para prevenir e combater a importunação sexual crédito: Divulgação/Jaraguá Country Clube

A detenção de um homem por suspeita de importunação sexual, ocorrida no último domingo (13) em um clube na Região da Pampulha, em Belo Horizonte, colocou em evidência a importância de conhecer os canais de denúncia e as medidas de segurança em espaços de lazer. O caso, ocorrido no Jaraguá Country Club, mobilizou a equipe do local e a Polícia Militar, gerando um alerta para frequentadores sobre como agir em situações semelhantes.

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Situações como essa reforçam a necessidade de uma resposta rápida tanto por parte da vítima quanto das pessoas ao redor. Saber quais passos seguir e a quem recorrer garante o amparo necessário e contribui para que o agressor seja responsabilizado.

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O que é importunação sexual?

A importunação sexual é definida como a prática de um ato libidinoso contra alguém sem a sua permissão, com o objetivo de satisfazer o próprio desejo ou o de terceiros. O crime está previsto no artigo 215-A do Código Penal e se diferencia do estupro por não envolver violência ou grave ameaça.

A legislação, que entrou em vigor em 2018, visa punir atos como toques não consentidos, beijos forçados ou qualquer outra ação de natureza sexual realizada de forma inesperada e sem anuência da vítima. A pena para este crime pode variar de um a cinco anos de reclusão.

Como agir em caso de importunação sexual em locais públicos?

Uma ação imediata é crucial para garantir a segurança da vítima e a punição do responsável. Veja o passo a passo recomendado em situações de importunação em clubes, bares, shows ou outros eventos:

  • Procure um local seguro: O primeiro passo é se afastar do agressor. Busque auxílio de funcionários do estabelecimento ou de pessoas de confiança que estejam próximas.

  • Acione a segurança do local: Comunique o fato imediatamente à equipe de segurança do espaço. Eles são preparados para prestar o primeiro suporte e, se necessário, conter o suspeito até a chegada das autoridades.

  • Ligue para a Polícia Militar (190): O acionamento da polícia é fundamental, principalmente para que o agressor seja detido em flagrante. Ao ligar, forneça o máximo de detalhes sobre o ocorrido e a localização exata.

  • Registre o Boletim de Ocorrência (BO): A denúncia deve ser formalizada em uma delegacia da Polícia Civil ou através da delegacia virtual, acessível pelo site da instituição. O registro é um documento essencial para dar início à investigação formal do crime e deve ser feito o mais rápido possível.

  • Busque testemunhas: Pessoas que presenciaram o fato podem ser importantes para confirmar a denúncia. Anote o nome e o contato delas, se possível, e verifique se há câmeras de segurança que possam ter registrado a ação.

Quais são os principais canais de denúncia?

Além do acionamento imediato da Polícia Militar, existem outros canais que oferecem apoio e orientação às vítimas de violência sexual. Conhecê-los é fundamental para obter ajuda qualificada.

  • Polícia Militar (190): Deve ser acionada em casos de emergência, quando o crime está acontecendo ou acabou de ocorrer, para possibilitar o flagrante.

  • Central de Atendimento à Mulher (Ligue 180): É um serviço gratuito que funciona 24 horas por dia para oferecer escuta, acolhimento e orientação sobre os direitos da mulher e os serviços disponíveis.

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  • Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM): Em Belo Horizonte, a unidade é a referência para registrar ocorrências, solicitar medidas protetivas e receber atendimento especializado. É recomendado consultar o endereço e horário de funcionamento da unidade mais próxima.

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