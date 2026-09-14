Assédio em clubes de BH: saiba o que fazer e como denunciar

A denúncia de importunação sexual ocorrida nesse domingo (13) em um clube na Região da Pampulha, em Belo Horizonte, acendeu um alerta sobre como agir em situações de assédio em espaços de lazer. Saber quais são os primeiros passos a tomar, a quem recorrer e como formalizar uma denúncia é fundamental para garantir a segurança da vítima e a punição do agressor.

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O caso ocorrido ontem (domingo, 13) no Jaraguá Country Club reforça a necessidade de frequentadores e estabelecimentos estarem preparados. Ações imediatas e coordenadas podem fazer toda a diferença no acolhimento de quem sofre a violência e na coleta de provas para uma futura investigação policial.

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O que fazer imediatamente após um caso de assédio?

O primeiro passo é procurar um local seguro e acionar imediatamente a equipe de segurança ou um funcionário do clube. A comunicação rápida é crucial para que o estabelecimento possa intervir, identificar o agressor e prestar o primeiro suporte à vítima, isolando a área se necessário.

Para garantir que a situação seja tratada corretamente, siga estas orientações:

Afaste-se do agressor: busque distância e, se possível, peça ajuda a amigos ou outras pessoas ao redor.

Comunique a administração: informe imediatamente um funcionário, gerente ou segurança sobre o ocorrido, fornecendo a descrição do agressor.

Preserve evidências: se houver testemunhas, peça seus contatos. Fotos, vídeos ou mensagens também podem servir como prova.

Não se isole: permaneça acompanhada por pessoas de sua confiança enquanto as providências são tomadas.

Como denunciar o assédio formalmente?

A formalização da denúncia é essencial para que o caso seja investigado criminalmente. Existem diferentes canais para registrar a ocorrência, e a escolha pode depender da gravidade e do momento do fato.

Registro do Boletim de Ocorrência

O Boletim de Ocorrência (BO) é o documento oficial que inicia a investigação policial. Para casos como importunação sexual, o ideal é que o registro seja feito presencialmente em uma delegacia da Polícia Civil, preferencialmente em uma Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM). Embora a Delegacia Virtual de Minas Gerais permita o registro on-line de diversas ocorrências, crimes contra a dignidade sexual podem necessitar de um atendimento especializado que só o registro presencial proporciona. É importante detalhar ao máximo o que aconteceu, incluindo data, hora, local e características do agressor.

Acionamento da Polícia Militar

Caso o agressor ainda esteja no local ou ofereça risco iminente, a Polícia Militar deve ser acionada pelo número 190. Uma viatura será enviada para atender a ocorrência em flagrante, conduzindo os envolvidos para a delegacia para as devidas providências legais.

Qual o papel do clube em casos de importunação sexual?

Os estabelecimentos têm a responsabilidade de zelar pela segurança e bem-estar de seus frequentadores. Em casos de assédio, o clube deve oferecer suporte imediato à vítima, acionar as autoridades competentes e colaborar plenamente com a investigação, fornecendo imagens de câmeras de segurança e informações sobre o suspeito.

Quais são os canais de apoio para a vítima?

Além dos canais policiais, existem redes de apoio especializadas no acolhimento de mulheres vítimas de violência. Esses serviços oferecem suporte psicológico, social e jurídico gratuito.