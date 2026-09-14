Dono de rede de academias morre após ser atropelado em BH

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

Adriano Madureira de Lima, sócio e proprietário da rede de academias Pratique Fitness, com unidades em Belo Horizonte e Região Metropolitana, será sepultado na tarde desta segunda-feira (14/9). Ele foi atropelado por uma motocicleta enquanto corria na Avenida Risoleta Neves, no Bairro São Gabriel, na Região Nordeste, na última quinta-feira (10/9).

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A despedida será realizada no Cemitério Bosque da Esperança, no Bairro Jaqueline, Região Norte de BH, às 17h. Nas redes sociais, a academia Pratique lamentou a perda. “Nos despedimentos de Adriano Madureira, parte essencial da nossa história e um dos grandes responsáveis por fazer a Pratique chegar cada vez mais longe. Mais do que um profissional, Adriano foi irmão, parceiro, amigo e alguém que dedicou sua vida a construir esse sono ao nosso lado”, publicou a rede.

Também publicou uma homenagem online, o sócio e irmão de Adriano, Tadeu Madureira. "O capitão nos deixou um grande legado: disciplina, união, coragem e o propósito de vencer", escreveu.

Acidente



Adriano foi atropelado na última quinta-feira, estava internado no Hospital João XXIII desde então. Segundo a Polícia Militar, o motociclista que o atingiu afirmou que o empresário estava correndo na calçada quando atravessou, repentinamente, na sua frente. A vítima caiu, bateu a cabeça e chegou a ficar inconsciente.

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O dono da rede de academias chegou a ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao Hospital João XXIII. Adriano ficou internado, mas teve o óbito confirmado nesse domingo (13/9).