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Batida frontal mata 2 mulheres na MGC-135; acidente deixa ainda 2 feridos

Colisão ocorreu próximo à praça de pedágio entre Joaquim Felício e Engenheiro Dolabela, no Norte de Minas, nesta segunda-feira (14/9)

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Ana Luiza Soares
Ana Luiza Soares
Repórter
Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais
14/09/2026 14:26

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Duas mulheres morreram no local
Acidente entre dois veículos ocorreu na MGC-135, em Joaquim Felício, no Norte de Minas, nesta segunda-feira (14/9); bombeiros foram acionados crédito: CBMMG

Duas mulheres, de 38 e 61 anos, morreram em um acidente entre dois veículos, na MGC-135, em Joaquim Felício, no Norte de Minas, nesta segunda-feira (14/9). O Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar socorro.

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Segundo a corporação, houve uma batida frontal entre os dois veículos, próxima à praça de pedágio entre Joaquim Felício e Engenheiro Dolabela. Além das duas vítimas, um homem, de 59, e um adolescente, de 14, ficaram feridos.

Um deles, segundo os bombeiros, foi levado por uma Unidade de Suporte Avançado do Samu para um hospital em Bocaiúva, enquanto a outra foi transportada pelo avião Arcanjo para o Hospital das Clínicas de Montes Claros, ambos no Norte do estado.

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A Polícia Civil foi acionada e compareceu ao local. Após o trabalho da perícia, a vítima de 61 anos foi retirada das ferragens. Ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente.

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