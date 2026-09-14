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ACIDENTE GRAVE

Batida de motos mata 2 na Região Oeste de BH; veja vídeo

Testemunha relatou à PM que um dos condutores ultrapassou uma parada obrigatória no Bairro Salgado Filho

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Ana Luiza Soares
Ana Luiza Soares
Repórter
Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais
14/09/2026 15:57 - atualizado em 14/09/2026 17:17

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Uma equipe do Samu atendeu uma vítima no local
Equipe do Samu atendeu as vítimas no local, mas ambas não resistiram aos ferimentos e vieram a óbito crédito: Alexandre Guzanshe/EM/D.A. Press

Dois homens, de 28 e 30 anos, morreram após uma batida entre duas motos, no Bairro Salgado Filho, na Região Oeste de Belo Horizonte. A ocorrência foi registrada nesse domingo (13/9), por volta 14h30, no cruzamento das ruas Camanducaia e Guricema.

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De acordo com informações da Polícia Militar (PM), uma testemunha relatou que uma das vítimas, que conduzia uma motocicleta Honda XRE 300, avançou a parada obrigatória quando se chocou contra o segundo condutor, que pilotava uma Honda CG/160.

 

A morte de um dos motociclistas foi constatada pelo Serviço de Atendimento Móvel (Samu) ainda no local do acidente. O outro homem chegou a ser socorrido por uma ambulância para ser levado ao Hospital João XXIII, mas não resistiu aos ferimentos e morreu durante o atendimento.

Imagens de uma câmera de segurança instalada em uma residência na esquina do cruzamento registraram o momento da batida. A Polícia Civil (PC) foi acionada e compareceu ao local.

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"No local, a perícia oficial realizou os trabalhos periciais necessários para subsidiar a investigação. Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico-Legal (IML), para os exames de praxe. A dinâmica e as circunstâncias do acidente serão apuradas pela PCMG, que segue com a investigação", confirmou a corporação em nota. Os veículos foram recolhidos e entregues a parentes das vítimas. 

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