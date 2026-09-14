Dia Mundial da Limpeza em BH: saiba onde e como participar

Belo Horizonte receberá, no próximo domingo (20/9) , a ação do Dia Mundial da Limpeza com a campanha "Seja os 5% que vão transformar o mundo", liderada pelo Instituto Limpa Brasil. O evento acontecerá a partir das 9h na Feira Hippie da Av. Afonso Pena, na Região Central da capital mineira. O movimento incentiva cidadãos, escolas, empresas, governos e organizações a deixarem de ser espectadores e se tornarem protagonistas da transformação ambiental.

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Como parte estratégica da expansão do movimento, o Instituto Limpa Brasil projeta ampliar o alcance para 1,5 milhão de participantes neste ano, consolidando um crescimento contínuo até mobilizar 11 milhões de brasileiros em 2030, o equivalente a 5% da população do país.

"Acreditamos que não é preciso esperar que 100% da população mude para transformar o planeta. Quando 5% das pessoas decidem agir, elas influenciam famílias, escolas, empresas, comunidades e governos. O Dia Mundial da Limpeza mostra que a transformação ambiental já começou e qualquer pessoa pode fazer parte dela", destaca Edilainne Muniz, diretora-executiva do Instituto Limpa Brasil.

Segundo informações do instituto, em 2025, cerca de 920 mil voluntários participaram das ações no país, resultando na coleta de 3.460 toneladas de resíduos. No mesmo ano, o movimento global mobilizou mais de 25 milhões de pessoas.

Origem do movimento

O movimento teve início na Estônia, em 2008, quando cerca de 50 mil voluntários se mobilizaram para limpar o país em apenas cinco horas. O sucesso da experiência inspirou outros países e, em 2018, aconteceu o 1º World Cleanup Day (Dia Mundial da Limpeza) em 157 países, tornando-se uma mobilização global.

O movimento conta com o patrocínio da Philip Morris Brasil, Transpetro e da Solar Coca-Cola

Saiba como participar

Para se inscrever como voluntário na ação basta entrar no site da instituição e é preciso apenas de informações pessoais básicas:



Nome

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E-mail

Data de nascimento.



Informações

Data: 20/09/2026

Horário: 9h

Término: 12h

Duração prevista: 3 horas

Essenciais:

Uso de roupas confortáveis;

Boné e tênis são essenciais.

O material para desenvolvimento da atividade será entregue no início da ação.

Expectativa de Público: 300 voluntários

Ponto de Encontro: Feirinha Hippie com Afonso Pena

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O que é o Instituto Limpa Brasil

O Instituto Limpa Brasil é uma organização sem fins lucrativos que tem como missão promover educação e mobilização pública, de forma democrática e inclusiva, para erradicar o descarte inadequado dos resíduos restaurando o meio ambiente, construindo uma cultura de reciclagem, consumo consciente, produções responsáveis, economia circular, gerando renda para catadores de materiais recicláveis. O Instituto Limpa Brasil é o representante oficial no Brasil do Let´s do It!, maior movimento de mobilização mundial em defesa do descarte adequado de resíduos, que já atraiu mais de 139 milhões de voluntários em ações de limpeza em mais de 212 países e territórios.