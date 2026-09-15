Assine
overlay
Início Gerais
TEMPORAL QUE ASSUSTA

Vídeo: chuva de granizo toma conta de ruas de cidades em Minas

Temporal é registrado em diversas cidades de Minas Gerais entre a tarde e a noite dessa segunda-feira (14/9), somando estragos e assustando moradores

Publicidade
Carregando...
Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
15/09/2026 06:06 - atualizado em 15/09/2026 07:15

compartilhe

×
Temporal deixa ruas de cidades mineiras repletas de gelo
Temporal deixa ruas de cidades mineiras repletas de gelo crédito: Redes sociais/Reprodução

Durante um temporal em Perdigão, no Centro-Oeste de Minas Gerais, na noite dessa segunda-feira (14/9), as ruas da cidade foram tomadas por pedras de granizo.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram uma moradora do município relatando ter ficado assustada com a quantidade de gelo em frente à casa dela.

Leia Mais

Em outras imagens, moradores de Perdigão andam pelas vias com os pés completamente cobertos pelas pedras de granizo.

Em Lagoa da Prata e Nova Serrana, também no Centro-Oeste, as pedras de gelo surpreendem pelo tamanho. A intensidade dos ventos destruiu parte do forro de um posto de gasolina e derrubou estruturas em Nova Serrana.

No Sul de Minas, cidades como Bambuí e Medeiros também registraram chuva com queda de granizo, além de fortes rajadas de vento.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Já no Triângulo, foi a cidade de Uberaba que registrou chuva forte. De acordo com o monitoramento do município, foram cerca de 30 milímetros (mm) de água em poucas horas. Também foram registrados raios e rajadas de vento de até 42 quilômetros por hora.

Tópicos relacionados:

chuva clima granizo minas-gerais tempestade temporal

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay