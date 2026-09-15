Vídeo: chuva de granizo toma conta de ruas de cidades em Minas

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Durante um temporal em Perdigão, no Centro-Oeste de Minas Gerais, na noite dessa segunda-feira (14/9), as ruas da cidade foram tomadas por pedras de granizo.

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Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram uma moradora do município relatando ter ficado assustada com a quantidade de gelo em frente à casa dela.

Em outras imagens, moradores de Perdigão andam pelas vias com os pés completamente cobertos pelas pedras de granizo.

Em Lagoa da Prata e Nova Serrana, também no Centro-Oeste, as pedras de gelo surpreendem pelo tamanho. A intensidade dos ventos destruiu parte do forro de um posto de gasolina e derrubou estruturas em Nova Serrana.

No Sul de Minas, cidades como Bambuí e Medeiros também registraram chuva com queda de granizo, além de fortes rajadas de vento.

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Já no Triângulo, foi a cidade de Uberaba que registrou chuva forte. De acordo com o monitoramento do município, foram cerca de 30 milímetros (mm) de água em poucas horas. Também foram registrados raios e rajadas de vento de até 42 quilômetros por hora.