Vídeo: chuva de granizo toma conta de ruas de cidades em Minas
Temporal é registrado em diversas cidades de Minas Gerais entre a tarde e a noite dessa segunda-feira (14/9), somando estragos e assustando moradores
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Durante um temporal em Perdigão, no Centro-Oeste de Minas Gerais, na noite dessa segunda-feira (14/9), as ruas da cidade foram tomadas por pedras de granizo.
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Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram uma moradora do município relatando ter ficado assustada com a quantidade de gelo em frente à casa dela.
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Em outras imagens, moradores de Perdigão andam pelas vias com os pés completamente cobertos pelas pedras de granizo.
No Sul de Minas, cidades como Bambuí e Medeiros também registraram chuva com queda de granizo, além de fortes rajadas de vento.
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Já no Triângulo, foi a cidade de Uberaba que registrou chuva forte. De acordo com o monitoramento do município, foram cerca de 30 milímetros (mm) de água em poucas horas. Também foram registrados raios e rajadas de vento de até 42 quilômetros por hora.