Granizo em MG: veja como proteger os pets durante a tempestade

Com a emissão de alertas de tempestade e granizo em cidades de Minas Gerais, a atenção se volta também para a segurança dos pets. O barulho intenso e o risco de ferimentos causados pelas pedras de gelo podem gerar pânico e estresse severo em cães, gatos e outros pets, exigindo uma preparação rápida dos tutores. É recomendado acompanhar os alertas em tempo real pelos canais oficiais da Defesa Civil e do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET).

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Adotar medidas preventivas antes do início do temporal é a forma mais eficaz de garantir o bem-estar dos animais. A antecipação evita que eles fiquem expostos ao perigo ou entrem em desespero, o que pode levar a acidentes e fugas. Acolher os animais em um ambiente seguro é a principal recomendação.

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Por que tempestades de granizo são perigosas para animais?

Tempestades com queda de granizo representam um duplo perigo para os animais: o risco de lesões físicas diretas, como cortes e contusões, e o estresse agudo causado pelo barulho. O pânico pode levar a comportamentos de fuga, resultando em acidentes ou no desaparecimento do pet.

O som das pedras de gelo atingindo telhados e janelas é amplificado para a audição sensível de cães e gatos. Essa sobrecarga sonora pode desencadear tremores, latidos ou miados excessivos, salivação e tentativas de se esconder em locais inadequados, colocando sua integridade física em risco.

Como proteger seu pet antes da tempestade de granizo?

A preparação é fundamental para minimizar o impacto do evento climático sobre os animais. Segundo recomendações de bem-estar animal, assim que o alerta de temporal for emitido, os tutores devem seguir algumas orientações práticas para criar um ambiente protegido e tranquilo. Confira os principais cuidados:

Mantenha-os dentro de casa: jamais deixe seu animal no quintal ou em áreas abertas durante a aproximação de uma tempestade. Recolha todos os pets para um cômodo seguro dentro de casa, longe de janelas e portas de vidro.

Prepare um abrigo seguro: crie um "ninho" em um local que o animal já associe à segurança, como o quarto do tutor ou perto de sua caminha. Use cobertores e almofadas para abafar o som externo e tornar o espaço mais acolhedor.

Feche janelas e cortinas: além de reduzir o barulho, fechar cortinas e persianas impede que os clarões dos raios assustem ainda mais o animal.

Ofereça distrações: disponibilize brinquedos e petiscos que o animal goste. Roer ou procurar por um petisco pode ajudar a desviar o foco do barulho e reduzir a ansiedade.

Garanta acesso a água e comida: o estresse pode aumentar a sede. Certifique-se de que potes com água fresca e ração estejam por perto, em um local de fácil acesso.

O que fazer durante a chuva de granizo?

Se a tempestade começar, a prioridade é manter a calma para não transmitir mais nervosismo ao animal. Seu comportamento tranquilo ajuda a sinalizar para o pet que a situação está sob controle. Permaneça próximo a ele, oferecendo carinho e segurança, mas sem forçar o contato se ele preferir se esconder.

Evite punir ou gritar com o animal por causa de seu comportamento ansioso. Lembre-se que essa é uma reação natural ao medo. Ligar uma música calma ou a televisão em um volume moderado pode ajudar a mascarar o barulho da chuva de granizo e criar um som ambiente mais familiar.

E se o animal for ferido pelo granizo?

Caso um animal que vive em área externa seja atingido pelas pedras de gelo, ele precisa de atendimento imediato. A primeira ação é levá-lo para um local protegido e avaliar a extensão dos ferimentos. Verifique se há cortes, sangramentos ou inchaços visíveis.

Mesmo que as lesões pareçam leves, é indispensável entrar em contato com um médico veterinário. Traumas na cabeça ou no corpo podem causar danos internos que não são aparentes. Apenas um profissional poderá realizar o diagnóstico correto e indicar o tratamento adequado para garantir a recuperação completa do animal.

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Atenção a animais de grande porte e de rua

Os cuidados devem ser estendidos a animais de grande porte, como cavalos e gado, que devem ser levados a estábulos seguros antes do temporal. A população também pode ajudar animais de rua, oferecendo abrigo temporário em garagens ou áreas cobertas. Em situações de emergência envolvendo animais, acione a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).