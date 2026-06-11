Como acalmar seu pet durante tempestades com raios e trovões
O barulho pode ser aterrorizante para cães e gatos; veja dicas de veterinários para criar um ambiente seguro e diminuir o estresse do seu animal de estimação
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Com os alertas de tempestades emitidos recentemente pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para centenas de cidades de Minas Gerais neste mês de junho, a preocupação com o bem-estar dos animais de estimação cresce. O som alto de trovões e o clarão dos raios podem ser aterrorizantes para cães e gatos, que não compreendem a origem do barulho e se sentem ameaçados.
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Essa reação de medo intenso pode levar a comportamentos como tremores, tentativas de fuga, latidos ou miados excessivos e busca por esconderijos. Para ajudar os tutores a lidar com a situação, algumas medidas simples podem transformar a casa em um ambiente mais seguro e tranquilo durante o mau tempo.
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Veterinários e especialistas em comportamento animal recomendam algumas medidas práticas para ajudar os pets durante episódios de tempestade.
Como criar um porto seguro em casa
O primeiro passo é preparar um "ninho" para o seu pet. Escolha o cômodo mais silencioso da casa, de preferência sem janelas ou com cortinas que possam ser fechadas para abafar o som e bloquear os clarões. Pode ser um quarto, um banheiro ou até uma área de serviço.
Nesse local, coloque a caminha do animal, cobertores, brinquedos favoritos e potes com água e comida. Se o seu cão ou gato já usa uma caixa de transporte e a associa a um lugar seguro, deixe-a aberta nesse ambiente para que ele possa se abrigar ali se quiser. A ideia é oferecer um refúgio onde ele se sinta protegido.
Dicas para diminuir o estresse do animal
Além de preparar um espaço seguro, outras atitudes ajudam a diminuir a ansiedade do seu companheiro durante as tempestades. Manter a calma é fundamental, pois os animais percebem o nervosismo dos tutores e podem ficar ainda mais assustados.
Confira outras ações que fazem a diferença:
Abafe os ruídos externos: feche todas as portas e janelas. Ligar uma TV em volume moderado ou colocar uma música clássica calma pode ajudar a disfarçar o som dos trovões.
Ofereça distrações: um brinquedo novo ou um petisco de longa duração, como um osso recreativo ou um mordedor recheável, pode desviar a atenção do animal do barulho lá fora.
Não force a interação: se o pet preferir ficar escondido, respeite o espaço dele. Apenas mostre que você está por perto para que ele não se sinta sozinho, mas evite pegá-lo no colo à força ou fazer carinho em excesso, pois isso pode ser interpretado como uma recompensa pelo medo.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.