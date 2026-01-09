Adotou um pet? 7 dicas para preparar sua casa para o novo membro

Adotar um cão ou um gato é um ato nobre mas que exige a adaptação da casa para garantir um ambiente seguro e acolhedor para o novo integrante da família. A preparação da residência é fundamental para uma adaptação mais tranquila.

A organização prévia evita acidentes, diminui o estresse do recém-chegado e estabelece um bom espaço para a nova rotina. Pequenos ajustes fazem toda a diferença na construção de um lar seguro.

Como preparar a casa para a chegada do pet

Instale telas de proteção: essencial para quem mora em apartamentos ou sobrados, especialmente com gatos. As telas em janelas, sacadas e varandas evitam quedas e fugas, garantindo a segurança do animal quando você não estiver por perto. Crie um refúgio seguro: separe um local calmo para ser o cantinho do pet. Coloque uma cama confortável, cobertores e alguns brinquedos, como uma referência de segurança para ele nos primeiros dias de adaptação. Defina a área de alimentação: mantenha os potes de comida e água em um local fixo e de fácil acesso. É importante que essa área seja distante de onde ele fará as necessidades para não gerar confusão de instintos. Prepare o “banheiro”: para gatos, a caixa de areia deve ficar em um ponto tranquilo e longe da comida. Para cães, defina desde o início se usará tapete higiênico em uma área interna ou se o levará para fora, criando uma rotina de passeios. Elimine os perigos: guarde produtos de limpeza, medicamentos e alimentos tóxicos em locais inacessíveis. Esconda fios elétricos e retire do alcance plantas que possam ser venenosas, como comigo-ninguém-pode, jiboia e lírios. Ofereça estímulos e brinquedos: itens como arranhadores para gatos e mordedores para cães são necessários para o bem-estar físico e mental, ajudando os animais a gastar energia de forma positiva. Planeje a apresentação gradual: se já houver outros animais ou crianças na casa, a introdução deve ser supervisionada. Use portões para limitar o acesso nos primeiros dias e associe a presença do novo membro a experiências positivas, como petiscos e brincadeiras.

