Chuva de granizo: como proteger seu carro e sua casa do fenômeno

Com alertas de temporais emitidos para diversas regiões do Brasil, a preocupação com a chuva de granizo aumenta. O fenômeno pode causar prejuízos significativos em poucos minutos, danificando carros, telhados e janelas. Adotar medidas preventivas é a forma mais eficaz de proteger seu patrimônio e evitar dores de cabeça.

A principal recomendação é acompanhar os boletins meteorológicos. Órgãos como a Defesa Civil oferecem sistemas de alerta via SMS (basta cadastrar o CEP), que enviam avisos específicos sobre a possibilidade de granizo. Aplicativos e sites de previsão do tempo também são ferramentas essenciais para se preparar com antecedência. Quando o alerta for confirmado, ações rápidas podem fazer toda a diferença.

O que é o granizo?

O granizo é formado dentro de nuvens de tempestade, onde fortes correntes de ar ascendentes levam gotículas de água para altitudes muito elevadas e frias. Essas gotículas congelam e começam a cair, mas são novamente empurradas para cima pelo vento, acumulando novas camadas de gelo. O processo se repete até que as pedras fiquem pesadas demais para serem sustentadas e caiam em direção ao solo.

Como proteger o carro do granizo

Veículos são especialmente vulneráveis aos danos causados pelas pedras de gelo. A lataria pode ficar amassada e os vidros podem trincar ou quebrar. A melhor proteção é sempre uma garagem coberta. Se não houver uma disponível, outras soluções podem minimizar o impacto.

Veja algumas alternativas:

Capas protetoras: existem modelos específicos, acolchoados, que absorvem o impacto do gelo. Na falta de uma, cobertores grossos, edredons ou até pedaços de papelão podem ser amarrados sobre o teto, capô e porta-malas.

Estacionamentos cobertos: shoppings, supermercados e edifícios comerciais são opções seguras durante uma tempestade.

Postos de gasolina e viadutos: em uma emergência, parar em locais cobertos é uma solução temporária. Apenas se certifique de que o local é seguro e não obstrui o trânsito.

Evite árvores: estacionar sob árvores é arriscado, pois galhos pesados podem cair com a força do vento e da chuva, causando danos ainda maiores que o próprio granizo.

Cuidados para proteger a casa

A estrutura da residência também exige atenção. Telhados, calhas e janelas são os pontos mais atingidos durante uma chuva de granizo. A prevenção começa com a manutenção em dia, garantindo que tudo esteja em boas condições para resistir a um temporal.

Para proteger sua casa, considere os seguintes pontos:

Recolha objetos externos: móveis de jardim, vasos de plantas e outras decorações devem ser levados para uma área interna ou coberta para evitar que sejam danificados ou arremessados pelo vento.

Feche janelas e persianas: mantenha tudo bem fechado para proteger os vidros. Persianas externas oferecem uma camada extra de segurança.

Verifique calhas e telhas: calhas limpas evitam o acúmulo de água e gelo, que pode causar infiltrações. Verifique se as telhas estão bem fixadas para não serem arrancadas pelo vento.

Afaste-se de janelas: durante a tempestade, permaneça em cômodos internos e longe de superfícies de vidro para evitar acidentes caso algo se quebre.

E o seguro? Cobre danos de granizo?

Tanto para veículos quanto para residências, é fundamental verificar a apólice de seguro. A maioria dos seguros automotivos com cobertura compreensiva (conhecida como "seguro total") inclui proteção contra fenômenos naturais, como chuva de granizo. No caso dos imóveis, a cobertura para esse tipo de dano geralmente precisa ser contratada de forma específica. Em caso de dúvida, entre em contato com sua seguradora para confirmar as condições da sua proteção.

