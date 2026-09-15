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SERÁ QUE VAI CHOVER?

BH tem sensação térmica negativa nesta terça (15/9); veja como fica o tempo

Quatro regionais da capital ultrapassaram 100% da média de chuvas esperada para o mês e duas estão sob alerta de risco geológico

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Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
15/09/2026 08:08

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Chuvas em BH: Defesa Civil emite alerta para ventos fortes e riscos de alagamento
Defesa Civil alerta para riscos e oferece recomendações à população crédito: Tulio Santos/EM/D.A. Press

Na reta final da primavera, Belo Horizonte tem registrado dias chuvosos. Segundo a Defesa Civil de BH, o cenário continua semelhante nesta terça-feira (15/9) e a capital pode ter chuva moderada a forte.

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Conforme a previsão meteorológica, o dia será de céu parcialmente nublado a nublado com possibilidade de pancadas de chuva, raios e rajadas de vento, a partir da tarde.

De acordo com a Defesa Civil municipal, a temperatura mínima registrada foi de 15,3°C, na Estação Cercadinho, na Região Oeste de BH, às 6h. No mesmo local, a sensação térmica foi de apenas -1,8°C.

Já a máxima pode chegar a 29°C, à tarde, enquanto a umidade relativa do ar fica em torno de 45%, também no período da tarde.

Chuva acima da média

A possibilidade de novas chuvas acende um alerta na capital mineira: o acumulado acima da média. De acordo com a Defesa Civil de BH, quatro regiões já ultrapassaram a média climatológica do mês de setembro, que é de 49,2 milímetros (mm).

A Região Barreiro teve o maior acumulado, com 201 mm de chuva até o início da manhã desta terça-feira. O volume corresponde a 408,5% da média esperada. Na Região Oeste, foram registrados 91,8 milímetros, o equivalente a 186% da média, enquanto a Centro-Sul acumulou 82,6 mm, ou 167,9% do previsto. Em quarto lugar fica a Região Noroeste, com 66,4 mm (135%).

Acumulado de chuvas (mm) em setembro até às 5h30 do dia 15:

  • Barreiro: 201 (408,5%)
  • Centro-Sul: 82,6 (167,9%)
  • Hipercentro: 40,6 (82,5%)
  • Leste: 39,6 (80,5%)
  • Nordeste: 43 (87,4%)
  • Noroeste: 66,4 (135%)
  • Norte: 36,6 (%)
  • Oeste: 91,8 (186%)
  • Pampulha: 49 (99,6%)
  • Venda Nova: 41,4 (84,1%)

 *Média climatológica de setembro: 49,2mm

Alerta de tempestade

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), BH e outros 660 municípios de Minas Gerais estão sob alerta de chuva até o final do dia. As cidades podem registrar até 50 milímetros (mm) de chuva por dia, com ventos intensos que podem chegar a 60 km/h.

O alerta é amarelo, de perigo potencial, e indica risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas, e é válido até o final desta terça.

Em caso de rajadas de vento, a recomendação é evitar se abrigar debaixo de árvores devido ao risco de queda e descargas elétricas. Também é aconselhável não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

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O que fazer em caso de chuva?

Com a previsão de chuva e trovoadas, a Defesa Civil reforça a importância de medidas preventivas para proteger vidas e bens.

  • Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.
  • Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.
  • Proteja-se contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.
  • Previna-se em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.
  • Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).

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