BH tem sensação térmica negativa nesta terça (15/9); veja como fica o tempo
Quatro regionais da capital ultrapassaram 100% da média de chuvas esperada para o mês e duas estão sob alerta de risco geológico
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Na reta final da primavera, Belo Horizonte tem registrado dias chuvosos. Segundo a Defesa Civil de BH, o cenário continua semelhante nesta terça-feira (15/9) e a capital pode ter chuva moderada a forte.
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Conforme a previsão meteorológica, o dia será de céu parcialmente nublado a nublado com possibilidade de pancadas de chuva, raios e rajadas de vento, a partir da tarde.
De acordo com a Defesa Civil municipal, a temperatura mínima registrada foi de 15,3°C, na Estação Cercadinho, na Região Oeste de BH, às 6h. No mesmo local, a sensação térmica foi de apenas -1,8°C.
Já a máxima pode chegar a 29°C, à tarde, enquanto a umidade relativa do ar fica em torno de 45%, também no período da tarde.
Chuva acima da média
A possibilidade de novas chuvas acende um alerta na capital mineira: o acumulado acima da média. De acordo com a Defesa Civil de BH, quatro regiões já ultrapassaram a média climatológica do mês de setembro, que é de 49,2 milímetros (mm).
A Região Barreiro teve o maior acumulado, com 201 mm de chuva até o início da manhã desta terça-feira. O volume corresponde a 408,5% da média esperada. Na Região Oeste, foram registrados 91,8 milímetros, o equivalente a 186% da média, enquanto a Centro-Sul acumulou 82,6 mm, ou 167,9% do previsto. Em quarto lugar fica a Região Noroeste, com 66,4 mm (135%).
Acumulado de chuvas (mm) em setembro até às 5h30 do dia 15:
- Barreiro: 201 (408,5%)
- Centro-Sul: 82,6 (167,9%)
- Hipercentro: 40,6 (82,5%)
- Leste: 39,6 (80,5%)
- Nordeste: 43 (87,4%)
- Noroeste: 66,4 (135%)
- Norte: 36,6 (%)
- Oeste: 91,8 (186%)
- Pampulha: 49 (99,6%)
- Venda Nova: 41,4 (84,1%)
*Média climatológica de setembro: 49,2mm
Alerta de tempestade
Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), BH e outros 660 municípios de Minas Gerais estão sob alerta de chuva até o final do dia. As cidades podem registrar até 50 milímetros (mm) de chuva por dia, com ventos intensos que podem chegar a 60 km/h.
O alerta é amarelo, de perigo potencial, e indica risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas, e é válido até o final desta terça.
Em caso de rajadas de vento, a recomendação é evitar se abrigar debaixo de árvores devido ao risco de queda e descargas elétricas. Também é aconselhável não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.
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O que fazer em caso de chuva?
Com a previsão de chuva e trovoadas, a Defesa Civil reforça a importância de medidas preventivas para proteger vidas e bens.
- Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.
- Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.
- Proteja-se contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.
- Previna-se em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.
- Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).