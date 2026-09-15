BH tem sensação térmica negativa nesta terça (15/9); veja como fica o tempo

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Na reta final da primavera, Belo Horizonte tem registrado dias chuvosos. Segundo a Defesa Civil de BH, o cenário continua semelhante nesta terça-feira (15/9) e a capital pode ter chuva moderada a forte.

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Conforme a previsão meteorológica, o dia será de céu parcialmente nublado a nublado com possibilidade de pancadas de chuva, raios e rajadas de vento, a partir da tarde.

De acordo com a Defesa Civil municipal, a temperatura mínima registrada foi de 15,3°C, na Estação Cercadinho, na Região Oeste de BH, às 6h. No mesmo local, a sensação térmica foi de apenas -1,8°C.

Já a máxima pode chegar a 29°C, à tarde, enquanto a umidade relativa do ar fica em torno de 45%, também no período da tarde.

Chuva acima da média

A possibilidade de novas chuvas acende um alerta na capital mineira: o acumulado acima da média. De acordo com a Defesa Civil de BH, quatro regiões já ultrapassaram a média climatológica do mês de setembro, que é de 49,2 milímetros (mm).

A Região Barreiro teve o maior acumulado, com 201 mm de chuva até o início da manhã desta terça-feira. O volume corresponde a 408,5% da média esperada. Na Região Oeste, foram registrados 91,8 milímetros, o equivalente a 186% da média, enquanto a Centro-Sul acumulou 82,6 mm, ou 167,9% do previsto. Em quarto lugar fica a Região Noroeste, com 66,4 mm (135%).

Acumulado de chuvas (mm) em setembro até às 5h30 do dia 15:

Barreiro: 201 (408,5%)



Centro-Sul: 82,6 (167,9%)



Hipercentro: 40,6 (82,5%)



Leste: 39,6 (80,5%)



Nordeste: 43 (87,4%)



Noroeste: 66,4 (135%)



Norte: 36,6 (%)



Oeste: 91,8 (186%)



Pampulha: 49 (99,6%)



Venda Nova: 41,4 (84,1%)

*Média climatológica de setembro: 49,2mm

Alerta de tempestade



Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), BH e outros 660 municípios de Minas Gerais estão sob alerta de chuva até o final do dia. As cidades podem registrar até 50 milímetros (mm) de chuva por dia, com ventos intensos que podem chegar a 60 km/h.

O alerta é amarelo, de perigo potencial, e indica risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas, e é válido até o final desta terça.

Em caso de rajadas de vento, a recomendação é evitar se abrigar debaixo de árvores devido ao risco de queda e descargas elétricas. Também é aconselhável não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

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O que fazer em caso de chuva?

Com a previsão de chuva e trovoadas, a Defesa Civil reforça a importância de medidas preventivas para proteger vidas e bens.