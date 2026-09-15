Chuva no Barreiro: aulas em escola municipal são retomadas nesta terça (15)

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

A Escola Municipal Vila Pinho, na Vila Pinho, no Barreiro, em Belo Horizonte, retomará as aulas nesta terça-feira (15/9), conforme comunicado da própria instituição. Na noite de domingo, parte do telhado foi arrancada pela força do vento, durante o temporal que atingiu a cidade, e caiu na Rua José Francisco Pereira. Devido ao estrago, as aulas foram suspensas ontem.

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Ninguém se feriu, mas a chuva na região causou estragos. Imagens feitas por moradores mostraram a cobertura espalhada pela via depois do temporal. A reportagem do Estado de Minas registrou a situação em que o teto da instituição de ensino ficou.

Além disso, parte da parede e do muro de uma empresa localizada na Rua Córrego Capão da Posse, na Vila Santa Rita, desabou durante a chuva. Ninguém ficou ferido nessa ocorrência.

O episódio desta tarde se soma a outras ocorrências provocadas pela chuva na região. Moradores de diferentes bairros registraram pontos de alagamento e queda de granizo, além de danos em estruturas atingidas pela ventania.

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Os transtornos no Barreiro se somam a outros registrados desde a semana passada, quando a chuva causou alagamentos, enxurradas e outros problemas. Moradores de diversos bairros relatam terem perdido seus pertences e casas invadidas pela água.