Chuva no Barreiro: aulas em escola municipal são retomadas nesta terça (15)
Parte do telhado foi derrubada durante chuva forte registrada na noite de domingo (13/9), sendo necessária a suspensão temporária das aulas
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A Escola Municipal Vila Pinho, na Vila Pinho, no Barreiro, em Belo Horizonte, retomará as aulas nesta terça-feira (15/9), conforme comunicado da própria instituição. Na noite de domingo, parte do telhado foi arrancada pela força do vento, durante o temporal que atingiu a cidade, e caiu na Rua José Francisco Pereira. Devido ao estrago, as aulas foram suspensas ontem.
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Ninguém se feriu, mas a chuva na região causou estragos. Imagens feitas por moradores mostraram a cobertura espalhada pela via depois do temporal. A reportagem do Estado de Minas registrou a situação em que o teto da instituição de ensino ficou.
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Além disso, parte da parede e do muro de uma empresa localizada na Rua Córrego Capão da Posse, na Vila Santa Rita, desabou durante a chuva. Ninguém ficou ferido nessa ocorrência.
O episódio desta tarde se soma a outras ocorrências provocadas pela chuva na região. Moradores de diferentes bairros registraram pontos de alagamento e queda de granizo, além de danos em estruturas atingidas pela ventania.
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Os transtornos no Barreiro se somam a outros registrados desde a semana passada, quando a chuva causou alagamentos, enxurradas e outros problemas. Moradores de diversos bairros relatam terem perdido seus pertences e casas invadidas pela água.