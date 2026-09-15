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APÓS TEMPORAL

Chuva no Barreiro: aulas em escola municipal são retomadas nesta terça (15)

Parte do telhado foi derrubada durante chuva forte registrada na noite de domingo (13/9), sendo necessária a suspensão temporária das aulas

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Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
15/09/2026 06:22 - atualizado em 15/09/2026 07:19

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Escola municipal fica destelhada após passagem de temporal na Região do Barreiro, em BH. Aulas são retomadas nesta terça-feira (15/9)
Escola municipal fica destelhada após passagem de temporal na Região do Barreiro, em BH. Aulas são retomadas nesta terça-feira (15/9) crédito: Edésio Ferreira/EM/DA Press

A Escola Municipal Vila Pinho, na Vila Pinho, no Barreiro, em Belo Horizonte, retomará as aulas nesta terça-feira (15/9), conforme comunicado da própria instituição. Na noite de domingo, parte do telhado foi arrancada pela força do vento, durante o temporal que atingiu a cidade, e caiu na Rua José Francisco Pereira. Devido ao estrago, as aulas foram suspensas ontem.

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Ninguém se feriu, mas a chuva na região causou estragos. Imagens feitas por moradores mostraram a cobertura espalhada pela via depois do temporal. A reportagem do Estado de Minas registrou a situação em que o teto da instituição de ensino ficou.

Além disso, parte da parede e do muro de uma empresa localizada na Rua Córrego Capão da Posse, na Vila Santa Rita, desabou durante a chuva. Ninguém ficou ferido nessa ocorrência.

O episódio desta tarde se soma a outras ocorrências provocadas pela chuva na região. Moradores de diferentes bairros registraram pontos de alagamento e queda de granizo, além de danos em estruturas atingidas pela ventania.

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Os transtornos no Barreiro se somam a outros registrados desde a semana passada, quando a chuva causou alagamentos, enxurradas e outros problemas. Moradores de diversos bairros relatam terem perdido seus pertences e casas invadidas pela água.

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