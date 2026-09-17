Alerta em Diamantina; Chuvas causam paralisação dos serviços de saúde

Nesta quinta-feira (17/9), a Prefeitura de Diamantina, no Vale do Jequitinhonha, suspendeu o funcionamento da Farmácia Básica, da Farmácia Especializada e o Laboratório Municipal, devido aos estragos consequentes das chuvas da última quarta-feira (16/9). Além dessa medida, o Executivo municipal também declarou situação de emergência no município em virtude de tempestades e chuvas intensas com granizo.

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De acordo com a administração, a medida de suspender os atendimentos dos serviços de saúde tem o objetivo de realizar reparos e solucionar os problemas causados pela chuva. Assim que as atividades forem normalizadas, a prefeitura informará à população.

Destruição consequente da chuva

A tempestade que assolou Diamantina deixou nítidos rastros de destruição. Segundo a prefeitura, a chuva provocou destelhamentos em várias casas, queda de árvores, além de deixar alguns bairros sem energia elétrica.



"A Prefeitura de Diamantina está agindo rapidamente para amenizar os estragos e o sofrimento da população causados pela forte tempestade que atingiu nossa cidade na noite do dia 16 de setembro", apontou a administração municipal.

Corpo de Bombeiros



O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) informou que atendeu, por meio da Sexta Companhia Independente, 20 ocorrências relacionadas às chuvas que ocorreram na tarde e noite da quarta-feira. Os militares finalizaram 16 atendimentos e quatro pedidos pendentes. Apesar do número expressivo de ocorrências, ninguém ficou ferido.

A primeira demanda registrada ocorreu no hospital do município, que ficou sem fornecimento de energia elétrica, ocasionando comprometimento do sistema de fornecimento de oxigênio.

"Diante da situação, foi prestado apoio na realocação de pacientes entre as alas da unidade hospitalar, bem como na disponibilização de oxigênio portátil e na articulação com hospitais de municípios vizinhos, visando garantir a continuidade e a segurança do atendimento aos pacientes. Posteriormente a energia foi restabelecida e a situação normalizada", afirmou a corporação.



De acordo com a corporação, do total de atendimentos, 12 foram relacionados a cortes e podas de árvores, sendo oito ocorrências finalizadas, três pendentes e aguardando a atuação da concessionária de energia e uma ocorrência com serviço em andamento.

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*Estagiário sob supervisão da subeditora Regina Werneck