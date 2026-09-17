Assine
overlay
Início Gerais
DIAMANTINA

Alerta em Diamantina; Chuvas causam paralisação dos serviços de saúde

Farmácia Básica, Farmácia Especializada e o Laboratório Municipal foram paralisados a partir desta quinta-feira; Munícipio entra em situação de emergência

Publicidade
Carregando...
MF
Murilo Fialho*
MF
Murilo Fialho*
Repórter
17/09/2026 21:00 - atualizado em 17/09/2026 21:01

compartilhe

×
Na primeira foto tem muito granizo da cor branca acumulado no chão; Na segunda imagem os bombeiros, vestidos com macacões da cor laranja estão atendendo uma ocorrência; Na Terceira foto, cadeiras e mesas de um bar estão todas jogadas pela rua por causa das chuvas.
Prefeitura de Diamantina suspendeu o funcionamento de serviços de saúde e declarou situação de alerta no munícipio crédito: Divulgação/CBMMG

Nesta quinta-feira (17/9), a Prefeitura de Diamantina, no Vale do Jequitinhonha, suspendeu o funcionamento da Farmácia Básica, da Farmácia Especializada e o Laboratório Municipal, devido aos estragos consequentes das chuvas da última quarta-feira (16/9). Além dessa medida, o Executivo municipal também declarou situação de emergência no município em virtude de tempestades e chuvas intensas com granizo.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

De acordo com a administração, a medida de suspender os atendimentos dos serviços de saúde tem o objetivo de realizar reparos e solucionar os problemas causados pela chuva. Assim que as atividades forem normalizadas, a prefeitura informará à população. 

Leia Mais

Destruição consequente da chuva

A tempestade que assolou Diamantina deixou nítidos rastros de destruição. Segundo a prefeitura, a chuva provocou destelhamentos em várias casas, queda de árvores, além de deixar alguns bairros sem energia elétrica.

"A Prefeitura de Diamantina está agindo rapidamente para amenizar os estragos e o sofrimento da população causados pela forte tempestade que atingiu nossa cidade na noite do dia 16 de setembro", apontou a administração municipal.

Corpo de Bombeiros

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) informou que atendeu, por meio da Sexta Companhia Independente, 20 ocorrências relacionadas às chuvas que ocorreram na tarde e noite da quarta-feira. Os militares finalizaram 16 atendimentos e quatro pedidos pendentes. Apesar do número expressivo de ocorrências, ninguém ficou ferido.

A primeira demanda registrada ocorreu no hospital do município, que ficou sem fornecimento de energia elétrica, ocasionando comprometimento do sistema de fornecimento de oxigênio.

"Diante da situação, foi prestado apoio na realocação de pacientes entre as alas da unidade hospitalar, bem como na disponibilização de oxigênio portátil e na articulação com hospitais de municípios vizinhos, visando garantir a continuidade e a segurança do atendimento aos pacientes. Posteriormente a energia foi restabelecida e a situação normalizada", afirmou a corporação.

De acordo com a corporação, do total de atendimentos, 12 foram relacionados a cortes e podas de árvores, sendo oito ocorrências finalizadas, três pendentes e aguardando a atuação da concessionária de energia e uma ocorrência com serviço em andamento.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiário sob supervisão da subeditora Regina Werneck

Tópicos relacionados:

bombeiros chuvas desastres diamantina servicos-de-saude

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay