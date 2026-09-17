Parque Nacional da Chapada Diamantina reúne natureza, história e aventura na Bahia

O parque está situado na região da Chapada Diamantina e abrange os municípios de Andaraí, Ibicoara, Itaetê, Lençóis, Mucugê e Palmeiras. Apesar da associação frequente entre o parque e a região como um todo, os dois conceitos não são equivalentes. A Chapada Diamantina é uma extensa região turística e geográfica do interior baiano, enquanto o parque corresponde a uma área específica de proteção ambiental. A unidade está inserida na Serra do Sincorá, parte da cadeia montanhosa da Serra do Espinhaç Foto: Stéphanie Santos/Wikimedia Commons