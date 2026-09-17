Palco de 40 ambientes, CASACOR Minas aposta em energia limpa

A energia move o mundo. E, mais do que nunca, ganha protagonismo – não apenas pela demanda crescente, mas também pela expansão de energia limpa. O relatório World Energy Investment 2026, da Agência Internacional de Energia (IEA), aponta que o planeta investe, por dia, US$ 1 bilhão em energia solar. A fonte renovável está presente na indústria, no comércio, nas residências. O motor da economia é cada vez mais limpo.

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A energia limpa já ocupa espaço nos maiores projetos de arquitetura e design, e a 31ª edição da CASACOR, o grande palco da arquitetura em Minas Gerais, é um exemplo disso. Este ano são 40 ambientes assinados por 54 profissionais.

A ClickLivre é a energia oficial da CASACOR, levando a energia solar mineira para um dos maiores eventos de arquitetura e design do país, e assina também a ativação Ângulo do Futuro. Entre os ambientes à mostra estão espaços residenciais, comerciais, de bem-estar, de gastronomia e de paisagismo, assinados por arquitetos, designers de interiores e paisagistas. A iluminação é um dos aspectos que merece destaque no evento, justamente por explorar a inovação em torno de conceitos que inspiram.

“Nosso papel é ser uma engrenagem importante no universo que compõe a CASACOR. Não é à toa que ela mobiliza grandes marcas e profissionais de todo o país, e isso aumenta a nossa responsabilidade. É interessante perceber como a energia também é fonte de criatividade. A gente se sente parte do que vemos em cada ambiente”, analisa Felipe Carvalho, fundador e CEO da ClickLivre Energia.

Ângulo do Futuro

A instalação da ClickLivre Energia na CASACOR converte uma lógica técnica em linguagem, espaço e reflexão: a disposição dos módulos simula o posicionamento dos painéis solares, instalados em ângulos estratégicos para absorver de forma intensa os raios que serão convertidos em fonte energética.

Além disso, o ambiente explora o uso de espelhos que convidam cada visitante a uma imersão. Se a energia é essencial, o futuro será construído a partir das escolhas sustentáveis que fazemos agora. O uso da energia limpa é uma forma de pensar em um futuro promissor, com fontes inesgotáveis.

“Estamos enviando uma mensagem. Nossas escolhas geram energia para nós, para as cidades e para o mundo. Quando adotamos a energia limpa como base de transformação, estamos direcionando o desenvolvimento, a tecnologia e os investimentos para um modelo que seja capaz de continuar existindo”, explica Felipe Carvalho.

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“Ângulo do Futuro” transforma esse movimento global em uma experiência física. Uma ativação em que posicionamento, matéria, mensagem e reflexo se encontram para lembrar que o futuro depende do ângulo pelo qual decidimos olhar — e das escolhas que fazemos a partir dele”, finaliza.