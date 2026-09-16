Assine
overlay
Início Gerais
MAIS CHUVA?

Alerta de tempestade em Belo Horizonte e outros municípios

Onze regiões de Minas Gerais estão sob alerta amarelo nesta quarta-feira (16/9), que indica possibilidade de chuvas de até 50 milímetros por dia

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
16/09/2026 11:36

compartilhe

×
Belo Horizonte está sob alerta para pancadas de chuva nesta segunda-feira (30/3), segundo a Defesa Civil municipal
Belo Horizonte está sob alerta amarelo nesta quarta-feira (16/9) crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta amarelo (perigo potencial) para 11 regiões do estado de Minas Gerais nesta quarta-feira (16/9). O alerta amarelo indica chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h), e queda de granizo.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia Mais

Diferente do alerta laranja dos últimos dias, esse alerta indica baixo risco para corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos.

A seguir as instruções do Inmet para se precaver::

  • Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda).

  • Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

  • Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

As regiões de Minas Gerais sob o alerta amarelo são: 

Tópicos relacionados:

belo-horizonte chuva cuidados minas-gerais tempestade

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay