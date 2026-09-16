Alerta de tempestade em Belo Horizonte e outros municípios

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta amarelo (perigo potencial) para 11 regiões do estado de Minas Gerais nesta quarta-feira (16/9). O alerta amarelo indica chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h), e queda de granizo.

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Diferente do alerta laranja dos últimos dias, esse alerta indica baixo risco para corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos.

A seguir as instruções do Inmet para se precaver::

Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda).

Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

As regiões de Minas Gerais sob o alerta amarelo são: