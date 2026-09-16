Jornalista Márcio Santos morre aos 55 anos em Juiz de Fora

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O jornalista Márcio Santos morreu nessa terça-feira (15/9), aos 55 anos, em Juiz de Fora, na Zona da Mata. O apresentador da TV Integração, afiliada da Globo, tratava um câncer há cerca de três anos e deixa a esposa e duas filhas.

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Márcio Santos integrou a equipe de jornalistas da TV Integração por 15 anos. À frente do programa MG Rural, ele transformou o espaço de notícias do agronegócio com credibilidade e sensibilidade.

Após a morte do profissional, “Márcio Santos jornalista” se tornou um dos termos mais buscados no Google Brasil. De acordo com o Google Trends, houve um aumento de mais de mil por cento nas pesquisas nas últimas 24 horas.

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Sua presença o tornou uma voz familiar para milhares de pessoas no campo e na cidade. As histórias que contava ajudaram a traduzir a realidade de Minas e a diminuir as distâncias entre a lavoura e o asfalto.

A trajetória do jornalista revela que seu reconhecimento nasceu tanto do talento diante das câmeras quanto da postura nos bastidores, com respeito aos colegas e compromisso com a informação.

Legado de alegria e inspiração

Márcio se tornou uma referência para colegas e jovens comunicadores, que veem em sua caminhada um exemplo de como construir uma carreira sólida sem abrir mão de valores importantes.

Daniela Abreu, diretora de jornalismo da TV Integração, afirmou que a presença dele ainda é sentida na redação. "É bonito de ver alguém que inspira e o Márcio é isso, ele é uma inspiração. Não pelo o que ele diz, mas pela forma como ele vive", disse ao g1.

Ela também lembrou uma frase dita pelo apresentador em uma entrevista recente: "Não importa quanto tempo eu tenho de vida, importa a forma como eu decidi viver".

Para Camila Saenz, chefe de redação em Juiz de Fora, falar de Márcio é lembrar de alegria. "É falar de uma voz que preenchia a redação, de leveza, de certeza de riso solto", comentou ao portal de notícias.

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Fernanda Lília, gerente de jornalismo da TV Integração, destacou o comprometimento do jornalista com o trabalho, a família e os amigos. "O Márcio sempre tinha uma frase de efeito, uma poesia, uma música. É esse o amigo que vai fazer muita falta", completou.