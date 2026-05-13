Jornalista Rodrigo Mineiro é velado nesta quarta-feira (13/5)

Morreu, aos 93 anos de idade, o jornalista Rodrigo Mineiro, grande nome do jornalismo de Minas. A informação foi confirmada nessa terça-feira (12/5) pelo seu filho, Eduardo Mineiro. Ele também divulgou que o velório ocorre nesta quarta-feira, das 9h às 13h no Cemitério Parque da Colina, na Rua Santarém, n°50, bairro Nova Cintra, região Oeste de Belo Horizonte.

Nas redes sociais, o filho lamenta a morte do pai e melhor amigo. “Sua ausência será sentida em cada momento e sua lembrança será eterna”, comentou. Rodrigo Mineiro foi diretor e membro da Mesa Diretora do Conselho Deliberativo do Minas Tênis Clube, na capital mineira. Através do Instagram, o clube lamentou a morte de seu sócio desde 1972. “Nossos sinceros sentimentos aos amigos e familiares.”

Os comentários do post do Minas Tênis são recheados de mensagens lembrando o carinho que tinham pelo profissional. “Grande jornalista, pessoa maravilhosa que tive o prazer de conhecer”, comenta Paula Rangel. “Foi um excelente diretor. Descanse em Paz”, destaca outra internauta, Andreyva Patrícia.

Rodrigo Mineiro teve passagens por diversos veículos de Minas. Ele foi diretor do Sistema Globo de Rádio em Minas Gerais, atuando no Grupo entre a década de 70 e os anos 2000.

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*Estagiário sob a supervisão do subeditor Humberto Santos