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LUTO NO JORNALISMO

Morre o jornalista mineiro Caíque Verli, da TV Gazeta

Repórter de 33 anos foi encontrado já sem vida, dentro do apartamento onde morava sozinho, em Vitória. Polícia acredita que a morte foi por questões de saúde

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Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
23/07/2026 13:54

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Caíque Verli era formado na Universidade Federal de Viçosa (UFV)
Caíque Verli, de 33 anos, era formado na Universidade Federal de Viçosa (UFV) crédito: Redes sociais/Reprodução

Morreu nesta quinta-feira (23/7) o jornalista Caíque Verli, de 33 anos, natural de Carangola, na Zona da Mata mineira. O repórter foi encontrado dentro do apartamento onde ele morava sozinho, no Bairro Jardim da Penha, em Vitória.

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Verli costumava chegar ao trabalho por volta das 5h30. Como ele não compareceu na manhã de hoje, colegas ligaram para ele, mas sem retorno. Uma equipe da TV Gazeta foi até a casa do repórter para saber se estava tudo bem.

Como os dois colegas de trabalho tiveram acesso ao apartamento, o encontraram caído no chão. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a Polícia Civil do Espírito Santo foram acionados e constataram a morte.

Informações preliminares ficaram apontam que a morte foi decorrente de questões de saúde. O repórter tinha histórico de crises convulsivas e, nos últimos meses, iniciou um tratamento com uso de medicamentos para controlar os episódios. Recentemente, estava fazendo exames mais elaborados para tentar descobrir as causas.

De acordo com a TV Gazeta, ele teria passado mal, mas não conseguiu pedir ajuda. Segundo amigos próximos, o repórter não tinha casos de crises convulsivas há pelo menos seis meses.

Imagens de câmeras de segurança do prédio mostram que Verli chegou sozinho ao apartamento por volta das 15h dessa quarta-feira (22/7). Foram analisadas imagens de câmeras de segurança e ouvidos depoimentos de testemunhas no local.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) para a necropsia e, em seguida, será liberado à família. Ainda não há informações sobre a data e horário do velório e sepultamento, mas Caíque será enterrado em Carangola.

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O jornalista era formado na Universidade Federal de Viçosa (UFV) e participou da 17ª turma do Curso de Residência da Rede Gazeta. Começou a trabalhar na redação multimídia da Rede Gazeta, em 2017, com passagens pelo site A Gazeta e rádio CBN Vitória.

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