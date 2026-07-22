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TOMBAMENTO

Jornalista tomba caminhão no Sul de Minas e sofre fraturas na coluna

Uelinton, da Magaiver TV, dirigia um caminhão, mas perdeu o controle da direção e tombou na BR-146. Ele foi socorrido e diagnosticado com duas lesões na coluna

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Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
22/07/2026 06:18

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Jornalista e caminhoneiro sofreu um acidente de trânsito na BR-144, no Sul de Minas
Jornalista e caminhoneiro sofreu um acidente de trânsito na BR-144, no Sul de Minas crédito: Reprodução/Redes sociais

O jornalista e diretor da Magaiver TV, Uelington, que atua no Sul de Minas Gerais, sofreu um acidente na BR-146, entre os municípios de Guaxupé e São Pedro da União, na mesma região, e teve duas lesões na coluna.

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De acordo com o próprio comunicador, que também é caminhoneiro autônomo, o caminhão tombou na rodovia na manhã de segunda-feira (20/7).

Magaiver, como é conhecido devido ao nome do veículo de comunicação, perdeu o controle da direção e o veículo capotou às margens da rodovia.

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Ele foi socorrido e, apesar da gravidade das fraturas, está estável na Santa Casa de Guaxupé.

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