Jornalista tomba caminhão no Sul de Minas e sofre fraturas na coluna
Uelinton, da Magaiver TV, dirigia um caminhão, mas perdeu o controle da direção e tombou na BR-146. Ele foi socorrido e diagnosticado com duas lesões na coluna
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O jornalista e diretor da Magaiver TV, Uelington, que atua no Sul de Minas Gerais, sofreu um acidente na BR-146, entre os municípios de Guaxupé e São Pedro da União, na mesma região, e teve duas lesões na coluna.
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De acordo com o próprio comunicador, que também é caminhoneiro autônomo, o caminhão tombou na rodovia na manhã de segunda-feira (20/7).
Magaiver, como é conhecido devido ao nome do veículo de comunicação, perdeu o controle da direção e o veículo capotou às margens da rodovia.
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Ele foi socorrido e, apesar da gravidade das fraturas, está estável na Santa Casa de Guaxupé.