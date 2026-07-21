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TRANSTORNO

Carreta bitrem derruba poste e deixa lojas sem energia em Sete Lagoas

Motorista tentava fazer curva no trecho e acabou destruindo um poste. Acidente ocorreu na manhã desta terça-feira (21/7)

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Arthur Colpa*
AC
Arthur Colpa*
Repórter
21/07/2026 11:45

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Motorista tentava realizar conversão quando derrubou poste; CEMIG já trabalha no local
Motorista tentava realizar conversão quando derrubou poste; CEMIG já trabalha no local crédito: Renato Alexandre/Jornal Sete Dias

Uma carreta derrubou um poste no centro de Sete Lagoas, causando falta de energia em grande parte do centro, incluindo os comércios da região. O caso ocorreu na manhã desta terça-feira (21/7), e apesar do susto, ninguém ficou ferido.

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O motorista da carreta tentava realizar uma curva no cruzamento entre a praça Francisco Sales e a rua Senhor dos Passos, quando um de seus semirreboques bateu na estrutura. O acidente também causou paralisação parcial do trânsito da região, com a interdição da rua Senhor dos Passos.

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O trânsito de veículos de grande porte, como a carreta bitrem que causou o acidente, é proibido na área central da cidade.

O poste, que ficou danificado, ficou escorado em um prédio do cruzamento. Além da estrutura, a carreta também arrancou uma placa de sinalização.

A Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) foi acionada para substituir o poste danificado. A energia já foi parcialmente restabelecida no local, e a previsão para a conclusão do serviço é ainda na parte da tarde desta terça-feira (21/7).

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*Estagiário sob a supervisão do subeditor Humberto Santos

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acidente carreta-bitrem minas-gerais poste sete-lagoas transito

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