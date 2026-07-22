Motorista morre ao invadir contramão e bater em caminhão na BR-352

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Um homem de 46 anos morreu ao bater o carro em um caminhão na tarde dessa terça-feira (21/7), na altura do quilômetro 54 da BR-352, entre os municípios de Abadia dos Dourados e Coromandel, no Alto Paranaíba, em Minas Gerais.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG), o motorista do carro ficou preso às ferragens e morreu no local. Conforme os militares, o carro invadiu a contramão no sentido Abadia dos Dourados e atingiu o veículo de carga de frente, mas o motivo de isso ter acontecido não foi esclarecido.

A Polícia Civil (PC) periciou o local e, em seguida, o corpo foi desencarcerado pelos bombeiros por meio de uma técnica chamada rebatimento de painel – técnica que consiste em afastar o painel de um carro para liberar as pernas da vítima presa.

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O corpo do motorista foi repassado à Funerária São Vicente de Paulo. A Polícia Rodoviária Estadual (PMRv) ficou responsável pela custódia dos veículos envolvidos, que se encontravam fora da pista de rolamento.