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ACIDENTE FATAL

Motorista morre ao invadir contramão e bater em caminhão na BR-352

Homem dirigia no sentido de Coromandel, em Minas Gerais, mas invadiu a contramão e acabou batendo em caminhão que transitava no sentido contrário

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Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
22/07/2026 05:34

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Motorista morre preso às ferragens após invadir a contramão na BR-352, no Alto Paranaíba, em Minas Gerais, e bater em caminhão
Motorista morre preso às ferragens após invadir a contramão na BR-352, no Alto Paranaíba, em Minas Gerais, e bater em caminhão crédito: CBMMG/Divulgação

Um homem de 46 anos morreu ao bater o carro em um caminhão na tarde dessa terça-feira (21/7), na altura do quilômetro 54 da BR-352, entre os municípios de Abadia dos Dourados e Coromandel, no Alto Paranaíba, em Minas Gerais.

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De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG), o motorista do carro ficou preso às ferragens e morreu no local. Conforme os militares, o carro invadiu a contramão no sentido Abadia dos Dourados e atingiu o veículo de carga de frente, mas o motivo de isso ter acontecido não foi esclarecido.

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A Polícia Civil (PC) periciou o local e, em seguida, o corpo foi desencarcerado pelos bombeiros por meio de uma técnica chamada rebatimento de painel – técnica que consiste em afastar o painel de um carro para liberar as pernas da vítima presa.

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O corpo do motorista foi repassado à Funerária São Vicente de Paulo. A Polícia Rodoviária Estadual (PMRv) ficou responsável pela custódia dos veículos envolvidos, que se encontravam fora da pista de rolamento.

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