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MANHÃS FRIAS

Minas tem as cinco regiões mais frias do país nesta terça-feira (21/7)

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, Minas registrou as menores mínimas do país; a menor delas foi 4,1°C

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Pedro Naves*
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Pedro Naves*
Repórter
21/07/2026 08:56

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Minas tem regiões mais frias do país por mais um dia crédito: Leandro Couri/EM

Minas Gerais teve a região mais fria do país nesta terça-feira (21/7). Em meio a um mês marcado por manhãs com temperaturas mínimas e umidade do ar baixa, o estado abriga as cinco regiões com termômetros baixos desta terça.

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A cidade mais fria foi Maria da Fé, no Sul de Minas com 4,1°C às 7h. Logo depois fica Monte Verde, distrito de Camanducaia, na mesma região, marcando 5,4°C às 6h. A sensação térmica no local foi de 8,7°C durante a mínima.

Em terceiro lugar, fica Bambuí, município do Centro-Oeste mineiro, com 6,6°C às 7h com sensação térmica de 9,2°C. Completam a lista, São João Del Rey, com 7°C às 7h e Florestal com 7,6°C no mesmo horário. As sensações térmicas foram de 7°C e 9,8°C, respectivamente.

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Tempo em Minas

Em Minas Gerais, o tempo também segue estável com manhã fria. Com o encerramento do episódio frio da semana passada, as temperaturas máximas começam a se elevar durante a semana. No entanto, os amanheceres continuam frios. A máxima estimada para o dia é de 31°C.

Até quinta-feira (23/7), Minas deve sofrer de "efeito pré-frontal" antes da chegada de uma frente fria na Região Sudeste. O fenômeno se caracteriza por aumento de temperaturas antes de uma mudança brusca do clima. Então, a quinta-feira ainda deve ser de temperaturas mais elevadas antes da chegada do frio nos dias seguintes.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), nesta terça o céu fica parcialmente nublado com possibilidade de chuvisco ou chuva fraca no Jequitinhonha, Rio Doce e Mucuri. Nas demais regiões, ele fica de claro a parcialmente nublado. Névoa seca deve aparecer no Noroeste, Norte, Central Mineira, Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba e Oeste.

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*Estagiário sob a suérvisão do subeditor Humberto Santos

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