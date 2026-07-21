Como fica o tempo em BH? Confira previsão para esta terça-feira (21/7)

Belo Horizonte terá um dia de temperaturas amenas e céu claro nesta terça-feira (21/7). A previsão na capital, segundo a Defesa Civil, é de temperatura máxima de 26°C com umidade relativa do ar baixa durante a tarde, ficando em torno de 30%.

A temperatura mínima registrada ocorreu na região Oeste, na Estação de Cercadinho, e foi de 13,3°C com sensação térmica de 5,7°C às 3h. Todas as temperaturas mínimas registradas foram acima de 10°C, indicando aumento em relação a última semana.

A Defesa Civil segue alertando para baixa umidade do ar durante o período da tarde.

Confira as temperaturas mínimas registradas por regional:

Barreiro: 15,6 °C, às 2h55.

Centro Sul: 14,2 °C, às 4h05.

Oeste: 13,3 °C, com sensação térmica de 5,7 °C, às 3h.

Pampulha: 14,4 °C, com sensação térmica de 16,1 °C, às 5h.

Venda Nova: 13,5 °C, às 2h05.

Tempo em Minas

Em Minas Gerais, o tempo também segue estável com manhã fria. Com o encerramento do episódio frio da semana passada, as temperaturas máximas começam a se elevar durante a semana. No entanto, os amanheceres continuam frios.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), nesta terça o céu fica parcialmente nublado com possibilidade de chuvisco ou chuva fraco no Jequitinhonha, Rio Doce e Mucuri. Nas demais regiões, ele fica de claro a parcialmente nublado. Névoa seca deve aparecer no Noroeste, Norte, Central Mineira, Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba e Oeste.

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A temperatura mínima registrada no estado ocorreu em Maria da Fé, município do Sul de Minas, às 7h, com termômetros marcando 4,1°C. A máxima estimada é de 31°C.