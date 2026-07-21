Homem é morto a tiros e outras duas pessoas ficam feridas em Contagem

Um homem de 35 anos foi morto a tiros e outras duas pessoas ficaram feridas na madrugada desta terça-feira (21/7), no Bairro Colorado, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo a Polícia Militar, a ocorrência foi registrada por volta da 1h20, na Avenida Laudelina Alves de Faria. Inicialmente, os militares foram acionados para atender duas vítimas. No local, encontraram uma mulher, aparentemente com cerca de 30 anos, ensanguentada e com diversos ferimentos pelo corpo, mas ainda consciente.

Ela foi socorrida para a Upa Ressaca e, devido à gravidade dos ferimentos, transferida para o Hospital Municipal de Contagem. Conforme relatos de testemunhas à PM, a mulher vive em situação de rua e é usuária de crack.

Um homem de 51 anos também foi socorrido com um ferimento provocado por disparo de arma de fogo no pé direito. Ele foi levado para a Upa Ressaca e, posteriormente, transferido para o Hospital Municipal de Contagem.

Os policiais também encontraram uma terceira vítima caída. O homem apresentava ferimentos provocados por tiros e intenso sangramento na boca e na cabeça.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) confirmaram a morte no local. A perícia da Polícia Civil recolheu 50 estojos de munições dos calibres .45 e 9 mm. Segundo os peritos, a vítima apresentava perfurações no abdômen e em uma das pernas.

O irmão do homem morto informou aos militares que ele havia retornado do Espírito Santo há cerca de três meses e utilizava tornozeleira eletrônica. A Polícia Militar realizou buscas na região, mas nenhum suspeito foi localizado. Até o momento, a motivação do crime é desconhecida.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O caso será investigado pela Polícia Civil.