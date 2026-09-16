Primavera aumenta presença de abelhas em áreas urbanas; veja orientações dos Bombeiros de MG

Jornalista há 20 anos, com passagens por grandes redações do Brasil, como O Globo, Extra e Estado de Minas, assim como por agências de comunicação e produção de conteúdo.

Com a chegada da primavera, o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) alerta para o aumento da presença de colmeias e enxames de abelhas em áreas urbanas, reforçando a importância de cuidados e vistorias preventivas por parte da população.

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Nessa terça-feira (16/9), um motoboy foi flagrado tentando socorrer uma criança que estava cercada por abelhas durante um ataque registrado em Ibirité, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

O aumento da presença desses insetos em cidades é um fenômeno comum que se intensifica durante estações mais quentes e floridas. A expansão urbana sobre áreas de mata também contribui para que as abelhas procurem novos locais para construir suas colmeias, incluindo residências, postes e árvores em praças e avenidas.

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O que fazer ao encontrar uma colmeia ou enxame?

A principal orientação do Corpo de Bombeiros é manter a calma e não tentar resolver a situação por conta própria. Ações inadequadas, como jogar objetos, água ou veneno, podem irritar os insetos e provocar um ataque em massa, colocando em risco não apenas quem está próximo, mas toda a vizinhança.

Siga as recomendações de segurança para evitar acidentes:

Mantenha distância segura do enxame ou da colmeia, evitando movimentos bruscos.

Isole a área, se possível, e impeça a aproximação de crianças e animais de estimação.

Feche portas e janelas da sua residência se a colmeia estiver muito próxima.

Nunca tente remover a estrutura sem o auxílio de profissionais qualificados.

Acione imediatamente o Corpo de Bombeiros pelo número 193.

Como se proteger durante um ataque de abelhas?

Caso um ataque aconteça, a primeira medida é se afastar do local o mais rápido possível. As abelhas se comunicam e um ataque inicial pode atrair o restante do enxame. A corporação indica que a vítima deve correr para se proteger, de preferência em um local fechado, como um carro ou um imóvel.

Veja os passos corretos para se proteger:

Corra em linha reta para se afastar rapidamente do local do ataque.

Proteja o rosto e o pescoço com as mãos ou com uma peça de roupa, pois são as áreas mais visadas e vulneráveis.

Não pule na água, como em rios ou piscinas. As abelhas podem esperar a pessoa retornar à superfície para continuar o ataque.

Após se abrigar em local seguro, verifique se há ferrões na pele e os remova raspando com um objeto, como um cartão de crédito. Nunca esprema o ferrão.

Procure atendimento médico imediatamente, principalmente se for uma pessoa alérgica ou se tiver recebido múltiplas picadas.

Como solicitar a remoção de um enxame?

O serviço de remoção de enxames e colmeias deve ser realizado exclusivamente por equipes especializadas. O Corpo de Bombeiros é o órgão principal a ser acionado em Minas Gerais para ocorrências em áreas de risco. O chamado pode ser feito gratuitamente pelo telefone de emergência 193.

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Ao ligar, informe o endereço exato e descreva a situação, como o tamanho aproximado do enxame e o local onde ele está instalado. Uma equipe equipada com roupas de proteção e técnicas adequadas será enviada para realizar a remoção segura dos insetos, geralmente no período noturno, quando eles estão mais calmos e recolhidos.