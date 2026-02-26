Ataque de abelhas: o que fazer para se proteger em uma emergência

Encontros com enxames podem acontecer tanto em áreas rurais quanto urbanas, e a reação correta é fundamental para evitar múltiplas picadas, que podem ser perigosas. Manter a calma e seguir algumas orientações práticas aumentam muito as chances de sair ileso ou com ferimentos leves.

A primeira e mais importante regra é não entrar em pânico. Corra para longe do enxame o mais rápido possível, de preferência em zigue-zague. As abelhas se movimentam em grupo e em linha reta. Por isso, mudar de direção constantemente pode dificultar a perseguição.

Como agir durante um ataque de abelhas

Enquanto corre, proteja o rosto e o pescoço. Puxe a camisa por cima da cabeça ou use qualquer peça de roupa para cobrir as áreas mais sensíveis. A maioria das picadas potencialmente perigosas ocorre nessas regiões do corpo.

Busque um abrigo seguro e fechado, como um carro com os vidros levantados, uma casa ou qualquer construção. Não pare de correr até encontrar um refúgio. Se não houver abrigos por perto, continue se afastando até que os insetos desistam da perseguição.

Erros comuns que devem ser evitados

Evite gestos bruscos ou tentar espantar as abelhas com as mãos. Movimentos rápidos e agressivos são interpretados como uma ameaça e servem como um sinal para que mais insetos se juntem ao ataque.

Pular na água, como em rios ou piscinas, não é uma solução eficaz. As abelhas podem sobrevoar a área e esperar na superfície por um longo tempo, atacando assim que a pessoa emergir para respirar.

Gritar também não ajuda. Ruídos altos podem agitar ainda mais o enxame, intensificando a resposta defensiva das abelhas. O silêncio, combinado com a fuga rápida, é a melhor estratégia.

Após escapar do perigo, é crucial remover os ferrões que ficaram na pele. Faça isso raspando o local com a lateral de um cartão de crédito, com a unha ou com uma pinça, tomando cuidado para não apertar a bolsa de veneno. O importante é raspar, não puxar ou apertar, pois isso pode injetar mais veneno no organismo.

Mesmo sem histórico de reações alérgicas, múltiplas picadas exigem atenção médica imediata. Procure um pronto-socorro para avaliação, pois a quantidade de veneno no corpo pode causar reações tóxicas graves.

