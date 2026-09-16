Ataque de abelhas na rua: o que fazer para se proteger e sobreviver
Saiba como reagir a enxames urbanos; orientações de emergência detalham socorros imediatos para evitar complicações graves
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Ataques de enxames de abelhas em áreas urbanas, especialmente durante a primavera e o verão, representam um risco real. Saber como reagir corretamente pode ser a diferença entre um susto e um incidente grave, principalmente para pessoas alérgicas. A principal recomendação, segundo o Corpo de Bombeiros, é manter a calma e se afastar rapidamente do local.
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O que fazer durante um ataque de abelhas?
Ao se deparar com um enxame agressivo, a prioridade é proteger o rosto e o pescoço e correr para um abrigo fechado, como um carro ou uma edificação. Movimentos bruscos e barulhos altos podem irritar ainda mais os insetos, intensificando o ataque.
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Corra para longe e em linha reta: afaste-se do enxame o mais rápido possível. A recomendação de correr em zigue-zague não é um consenso entre especialistas e pode reduzir sua velocidade de fuga.
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Proteja o rosto: use a camisa ou qualquer peça de roupa para cobrir a cabeça, o pescoço e o rosto, áreas mais vulneráveis e perigosas para picadas.
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Busque um abrigo seguro: entre no primeiro local fechado que encontrar, como um carro, uma loja ou uma casa.
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Não pule na água: ao contrário do que se imagina, rios ou piscinas não são abrigos eficazes. Segundo especialistas, as abelhas podem esperar na superfície até que você precise respirar.
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Evite esmagar os insetos: ao serem esmagadas, abelhas podem liberar feromônios que funcionam como um alarme, atraindo outras do enxame para o ataque.
Fui picado, e agora? Primeiros socorros essenciais
Após escapar do enxame, é crucial remover os ferrões o mais rápido possível para interromper a injeção de veneno. Lave a área com água e sabão e aplique uma compressa fria para aliviar a dor e o inchaço. Nunca esprema o local da picada.
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Remova os ferrões corretamente: use a unha, uma lâmina de cartão de crédito ou uma faca para raspar o ferrão para fora da pele. Evite usar pinças, pois elas podem espremer a bolsa de veneno e injetar o restante da substância.
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Higienize o local: lave a área afetada com água e sabão neutro para prevenir infecções.
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Aplique gelo: uma compressa de gelo ou um pano frio sobre as picadas ajuda a reduzir o inchaço, a coceira e a dor.
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Observe a reação: monitore os sintomas. Anti-histamínicos e analgésicos de venda livre podem aliviar reações locais, mas não substituem o atendimento médico em casos mais sérios.
Quando procurar ajuda médica?
Mesmo sem sinais de uma reação alérgica grave, procure atendimento médico se você recebeu múltiplas picadas (mais de 10 a 20), se a vítima for uma criança ou idoso, ou se as picadas ocorreram em regiões sensíveis como olhos e boca. O acúmulo de veneno no organismo pode causar reações tóxicas.
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Sinais de reação alérgica grave (anafilaxia)
O choque anafilático é uma reação alérgica sistêmica e potencialmente fatal que exige atendimento médico imediato. Os sintomas geralmente aparecem minutos após a picada e incluem dificuldade respiratória, inchaço na garganta ou rosto, tontura e queda de pressão arterial.
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Dificuldade para respirar ou sensação de garganta fechando.
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Inchaço nos lábios, língua ou rosto.
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Tontura, confusão mental ou desmaio.
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Manchas vermelhas e coceira intensa por todo o corpo (urticária).
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Náuseas, vômitos, cólicas abdominais ou diarreia.
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O que fazer em caso de choque anafilático?
Uma reação alérgica grave é uma emergência médica. Ligue imediatamente para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), pelo número 192, ou para o Corpo de Bombeiros, no 193. Enquanto a ajuda não chega, deite a pessoa de costas e eleve suas pernas para facilitar a circulação sanguínea. Se a pessoa tiver um autoinjetor de epinefrina, ajude-a a usá-lo. Este dispositivo deve ser prescrito por um médico para pessoas com histórico de alergia severa e utilizado conforme orientação profissional.