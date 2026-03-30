ATAQUE

Homem pula de precipício de 40 metros para fugir de abelhas em SP

A operação foi classificada como "extremamente complexa" e exigiu técnicas de salvamento em altura

F
F
Folhapress - Notícias
30/03/2026 21:11

Os bombeiros tiveram que lutar contra os insetos durante a abordagem crédito: Imagem de Lolame por Pixabay

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem de 55 anos saltou de um precipício de cerca de 40 metros para escapar de um ataque de abelhas em São Vicente, no litoral de São Paulo; o resgate envolveu rapel e retirada pelo mar.

O Corpo de Bombeiros foi chamado na manhã de sábado (28/3) para ajudar "uma vítima de ataque de abelhas". Ao chegarem ao local, constataram que o homem havia saltado do alto de uma encosta e caído sobre uma região rochosa, de difícil acesso. Testemunhas relataram que o homem se lançou do precipício, a dezenas de metros do solo, ao tentar escapar de um enxame.

Em publicação no Instagram, o 6º Grupamento dos Bombeiros declarou que o homem havia caído em um precipício de aproximadamente 40 metros ao fugir do ataque das abelhas.

No post, a corporação revela que os agentes tiveram que lutar contra os insetos durante a abordagem. A operação foi classificada como "extremamente complexa" e exigiu técnicas de salvamento em altura.

O resgate mobilizou bombeiros em operação por terra e mar. Um membro da corporação, usando técnicas de rapel, desceu o costão rochoso até encontrar o homem, caído. Ele o abordou e o ajudou a descer, enquanto outros homens da corporação se aproximavam por mar, em um bote inflável.

A Ilha Porchat fica no fim da praia do Itararé, em São Vicente. A pequena ilha combina trechos de mata atlântica com prédios e mansões. No ponto mais alto, chega a 76 metros de altitude e tem encostas rochosas e de difícil acesso.

O homem, já a salvo, foi colocado a bordo e levado até uma praia. Depois, foi encaminhado ao Pronto-Socorro Central (PS) de São Vicente. Ele chegou consciente, mas desorientado. A informação é da Secretaria Municipal de Saúde, que em nota acrescentou que ele "recebeu assistência da equipe médica, realizou exames, foi medicado e, após avaliação, foi liberado".

Ocorrência foi classificada pelo Corpo de Bombeiros como um caso de "insetos agressivos". 

Estado de Minas

