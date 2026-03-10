MG: homem morre em ataque de abelhas e três mulheres ficam feridas

Um homem de 42 anos morreu ao ser atacado por um enxame de abelhas nessa segunda-feira (9/3), em uma fazenda na zona rural de Rio Paranaíba (MG), na Região do Alto Paranaíba do estado. Outras três pessoas ficaram feridas, sendo mulheres de 44, 48 e 50 anos.

Segundo a Polícia Militar, a principal vítima foi levada por terceiros ao Hospital Municipal da cidade em estado grave, já em parada cardiorrespiratória. A equipe médica tentou reanimá-lo, mas ele morreu.

De acordo com o gerente da propriedade, cerca de 18 trabalhadores realizavam a capina em uma área próxima a um cafezal quando foram surpreendidos pelo enxame. Quatro deles foram atacados e precisaram ser socorridos por funcionários da fazenda.

A Patrulha Rural esteve no local para registrar a ocorrência. Durante o atendimento, os próprios policiais também acabaram sendo atacados pelas abelhas e o Corpo de Bombeiros foi acionado.

Um adolescente que trabalhava com a vítima contou que ambos conseguiram correr para fugir do enxame. No entanto, pouco depois o homem começou a passar mal.

Segundo o relato, a vítima apresentou fraqueza e dificuldade para respirar. O jovem informou ainda que o colega tinha problemas respiratórios, o que pode ter agravado o quadro depois do ataque. As outras três vítimas foram socorridas com ferimentos causados pelas picadas.