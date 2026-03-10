MG: homem morre em ataque de abelhas e três mulheres ficam feridas
Vítimas trabalhavam em fazenda quando foram surpreendidas por enxame na zona rural de Rio Paranaíba, na Região do Alto Paranaíba, em Minas Gerais
Um homem de 42 anos morreu ao ser atacado por um enxame de abelhas nessa segunda-feira (9/3), em uma fazenda na zona rural de Rio Paranaíba (MG), na Região do Alto Paranaíba do estado. Outras três pessoas ficaram feridas, sendo mulheres de 44, 48 e 50 anos.
Segundo a Polícia Militar, a principal vítima foi levada por terceiros ao Hospital Municipal da cidade em estado grave, já em parada cardiorrespiratória. A equipe médica tentou reanimá-lo, mas ele morreu.
De acordo com o gerente da propriedade, cerca de 18 trabalhadores realizavam a capina em uma área próxima a um cafezal quando foram surpreendidos pelo enxame. Quatro deles foram atacados e precisaram ser socorridos por funcionários da fazenda.
A Patrulha Rural esteve no local para registrar a ocorrência. Durante o atendimento, os próprios policiais também acabaram sendo atacados pelas abelhas e o Corpo de Bombeiros foi acionado.
Um adolescente que trabalhava com a vítima contou que ambos conseguiram correr para fugir do enxame. No entanto, pouco depois o homem começou a passar mal.
Segundo o relato, a vítima apresentou fraqueza e dificuldade para respirar. O jovem informou ainda que o colega tinha problemas respiratórios, o que pode ter agravado o quadro depois do ataque. As outras três vítimas foram socorridas com ferimentos causados pelas picadas.