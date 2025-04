Padre explica abelhas em imagem de santa: 'Não é milagre, mas impressiona'

O rosto de uma imagem de Santa Rita de Cássia coberto de "abelhas" ganhou repercussão nacional nesta semana pela semelhança com o milagre realizado pela santa em 1381. O pároco da igreja em São Paulo, onde ocorreu o fato, padre Eduardo Milaré, esclareceu ao Correio que o recente acontecimento não é um milagre, apesar de impressionar.

De acordo com o pároco, após a missa da noite da última sexta-feira (4/4), fiéis repararam que a imagem da santa, que fica a cerca de 4 metros de altura no exterior da igreja, estava coberta pelo que se acreditava ser abelhas. Não a imagem toda — apenas o rosto. A percepção deste detalhe causou espanto e admiração dos que ali estavam.

De acordo com a história católica, quando ainda era bebê, em 1381, Santa Rita foi deixada em um cesto enquanto os pais trabalhavam na lavoura. Um enxame de abelhas brancas tomou o rosto da menina e depositou mel em seus lábios, sem que ela fosse ferida.

Um agricultor, que estava com a mão machucada, tentou espantar os animais e, com o movimento, as feridas dele teriam cicatrizado.

Milaré afirma que, na terça-feira (8/4), uma bióloga foi até a igreja e atestou que os animais são, na verdade, vespas. Isso, no entanto, não mudou a percepção dos fiéis. "Em uma igreja com torre, com tantos lugares para as vespas migrarem, elas ficarem justamente no rosto da imagem nos chama a atenção para a ligação que a santa tem com esses animais", relatou o padre.

Assista ao vídeo:

"O que ocorreu não foi um milagre, porque o milagre é algo extraordinário, e o que aconteceu foi natural, as vespas migram. Mas não deixa de ser curiosa a presença delas ali", afirmou o padre.

A paróquia publicou o vídeo nas redes sociais. Nos comentários, fiéis apontaram que o acontecimento retrata a presença da santa na celebração da missa. "Amanhã mesmo estarei indo ver a santa", comentou um seguidor. "Santa Rita no meio de nós! Deus e suas formas de nos amar", comentou outra.

Corpo de Bombeiros

Ao Correio, o sargento Lobato, da 4ª Estação de Bombeiros da cidade, que atendeu à ocorrência, explicou que os Bombeiros foram acionados no dia seguinte pela manhã.

"Quando chegamos no sábado, percebemos que não havia nenhum orifício na imagem e nem a formação de colmeia. A hipótese é que as abelhas estivessem migrando e, como fazia frio à noite, tenham se aglomerado no rosto da imagem", afirmou.