Ataque cibernético tira UnB do ar durante três horas

Na manhã desta quarta-feira (9/4), a Universidade de Brasília (UnB) sofreu um ataque hacker, que ocasionou a interrupção de acesso à internet. A página oficial e o Wifi da instituição ficaram indisponíveis por aproximadamente três horas, mas depois foram restabelecidos.

A UnB se manifestou sobre os serviços ficarem fora do ar. “A Secretaria de Tecnologia da Informação (STI) atuou de forma imediata e preventiva, efetivando o tratamento do ataque em conjunto com a Rede Nacional de Pesquisa (RNP), sem que houvesse comprometimento de dados ou informações institucionais”, disse, em nota.

Após a conexão da internet da instituição retornar, foi iniciado um processo de tratativas junto às autoridades competentes para apuração dos fatos. Segundo a UnB, a instituição mantém um trabalho contínuo de monitoramento e aprimoramento de seus sistemas de segurança da informação, reafirmando seu compromisso com a proteção de dados e transparência.

*Estagiário sob a supervisão de Márcia Machado