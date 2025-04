Motorista é preso com granadas e fuzil após perseguição

Um motorista, de 24 anos, foi preso na madrugada desta quarta-feira (9/4) após ser perseguido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-101, em um trecho entre os municípios de Casimiro de Abreu e Campos dos Goytacazes, ambos no Norte do estado do Rio de Janeiro. Com o homem, foram encontrados dez granadas, um fuzil, uma pistola, 420 munições e outros materiais bélicos que estavam no porta-malas do veículo.

Os policiais faziam acompanhamento e monitoramento de aproximadamente 100 quilômetros da rodovia, quando, no município de Casimiro de Abreu, deram ordem de parada para um motorista que não obedeceu e seguiu em alta velocidade, culminando na perseguição.

De acordo com a PRF, o condutor ignorou as solicitações de parada, enquanto transitava por acostamentos e realizava ultrapassagens em trechos sinuosos em faixa contínua.

O homem ainda provocou danos ao patrimônio, como praças de pedágio em Casimiro de Abreu e Campos dos Goytacazes, colocando em perigo usuários e funcionários que passavam pelos locais.

Diante da situação, os policiais solicitaram apoio a outro posto da PRF para montar um cerco tático. A primeira tentativa de abordagem foi feita na altura do KM 101, em Campos dos Goytacazes. No entanto, o motorista escapou por um caminho estreito. Depois, o veículo adentrou uma estrada de terra e colidiu propositalmente com tocos de madeira e cercas de arame.

Prisão

O motorista foi detido e preso em flagrante. Durante a abordagem, ele confessou aos policiais que carregava itens como granadas, armas e materiais diversos no interior do veículo. Durante a fiscalização, os agentes identificaram um roubo registrado na semana anterior na Delegacia da Polícia Civil de Deodoro, no Rio de Janeiro.

A PRF apreendeu uma bolsa de mão contendo os seguintes itens bélicos: dez granadas; um fuzil Colt AR10 calibre 7.62; um pistola Glock calibre .40, 420 munições, oito carregadores, um carregador drum (caracol), uma luneta de precisão e um adaptador de kit rajada. A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia da Polícia Civil de Campos dos Goytacazes.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata