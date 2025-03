Motorista dirige em zigue-zague, mata pedestre e morre ao bater em árvore

Jornalista formada no IESB e pós graduanda em Jornalismo Digital. Estagiando desde 4º semestre da graduação. Passando pela Rádio Alpha Fm, Marketing do Hospital Santa Marta, Assessoria de impressa da Valec (Atual Infra S.A), editoria de cultura

Um vídeo registrou os momentos que antecederam a tragédia ocorrida na tarde desse domingo (2/3) na DF-180, no trecho próximo à Ponte Alta, no Gama, Distrito Federal. As imagens foram gravadas por um motorista que seguia logo atrás do carro envolvido no acidente. Duas pessoas morreram.

No início da gravação, é possível ver que o condutor do veículo cometia diversas infrações, invadindo a pista contrária e trafegando, inclusive pelo acostamento da pista. Em vários trechos da filmagem é possível perceber que outros veículos colocavam farol alto, como forma de tentar advertir o motorista, que continuava a fazer zigue-zague entre os carros.

Ao assistir o vídeo, é possível perceber que havia duas pessoas no interior do veículo que gravava a cena. Assustados, os dois comentavam a situação que estavam presenciando. "Gente do céu!", disse a mulher. Em outro corte o homem diz: "Tem que manter distância, senão ele bate". Mais à frente, então, o carro atinge um pedestre que vinha na direção contrária do carro, sai da pista, bate na árvores e, imediatamente, pega fogo.

O vídeo que o Correio teve acesso tem menos de um minuto, mas é perceptível que as imagens foram cortadas e aceleradas em certos momentos da gravação.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), o carro foi encontrado ainda em chamas, com uma das vítimas caída ao lado de fora, já sem vida e com múltiplas lesões. Durante o combate ao incêndio, uma segunda vítima foi encontrada carbonizada dentro do carro. Nenhuma delas foi identificada até o momento.

A Polícia Civil (PCDF) foi acionada e investiga as causas do acidente.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia