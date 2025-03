Carreta pega fogo e interdita Via Dutra, no Rio de Janeiro

No início da tarde desta segunda-feira (3/3), um caminhão tanque que transportava combustível pegou fogo e interditou dois sentidos da Via Dutra, próximo ao Jardim América e à sede da Polícia Rodoviária Federal, no Rio de Janeiro.

Não houve informações de feridos. Foi realizado um desvio pela Linha Vermelha, segundo o Centro de Operações do Rio. O local do acidente conta com apoio dos bombeiros, da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e funcionários da concessionária.

Conforme a TV Globo, o acidente ocorreu por volta das 12h30, quando o caminhão atingiu a fiação de energia elétrica.

*Matéria em atualização

