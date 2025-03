Site do STF foi alvo de ataque hacker com 5 milhões de acessos, mas não caiu

A página do STF na internet sofreu um ataque hacker no início do mês. Por meio de robôs, foram simulados 5 milhões de acessos ao mesmo tempo, com o objetivo de derrubar o site. O plano era sobrecarregar o sistema de informática para ele sair do ar.

O plano não funcionou. Nos últimos anos, com a crescente onda de ataques ao STF e a ministros do tribunal, houve aperfeiçoamento da segurança na corte – inclusive a cibernética. Há atualização periódica no sistema do site, para evitar que esse tipo de ataque tenha resultado.

No ano passado, em um dos ataques hackers, a página ficou fora do ar por dez minutos, mas não houve invasão ao sistema. O dado mais recente disponibilizado pelo tribunal é de 2021, quando houve 2,5 milhões de tentativas de derrubar o site. Desde então, o número tem aumentado todos os anos.

A investida mais recente de hackers foi feita em 4 de março. No mesmo dia, houve ataques cibernéticos também a páginas do STJ (Superior Tribunal de Justiça), do TRF-3 (Tribunal Regional Federal da 3ª Região) e da Petrobras. Foi utilizada a mesma metodologia de sobrecarregar os sites com acessos simultâneos.