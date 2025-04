Criminosos usam ônibus para fechar vias no Rio de Janeiro

Criminosos sequestraram ao menos sete ônibus na manhã desta quinta-feira (11) durante ações em dois pontos distintos da Zona Norte do Rio de Janeiro, afetando a mobilidade urbana e gerando grande tensão na região.

No Complexo da Maré, onde a Polícia Militar realizava uma operação desde as primeiras horas do dia, criminosos obrigaram o motorista de um coletivo da linha 919 (Pavuna–Bonsucesso) a atravessar o veículo na pista da Linha Amarela, bloqueando a via por alguns minutos entre a Avenida Brasil e Linha Vermelha.

Simultaneamente, na região da Pavuna, seis ônibus foram tomados após um confronto entre policiais e traficantes próximo ao acesso do Complexo do Chapadão. Os coletivos sequestrados pertenciam às linhas 669 (Pavuna–Méier), 779 (Pavuna–Terminal Madureira), SR399 (Pavuna–Passeio) e 793 (Pavuna–Terminal Sulacap).

Ônibus utilizados como barricadas

Na Pavuna (acesso ao Chapadão):

B11517 – Linha 669 (Pavuna x Méier)

B11568 – Linha 669 (Pavuna x Méier)

B32743 – Linha 779 (Pavuna x Term. Madureira)

B32809 – Linha 779 (Pavuna x Term. Madureira)

B32624 – Linha SR399 (Pavuna x Passeio)

B32523 – Linha 793 (Pavuna x Term. Sulacap)

Na Maré (Linha Amarela):

A63505 – Linha 919 (Pavuna x Bonsucesso)

Segundo o Rio Ônibus, sindicato que representa as empresas de transporte, os veículos foram utilizados como barricadas pelos criminosos. Ainda de acordo com a entidade, 49 ônibus já foram sequestrados em 2025 apenas na capital fluminense.

Como consequência, onze linhas que operam na região da Pavuna estão com o serviço comprometido, assim como todas as que circulam pela Linha Amarela. A entidade reforçou o pedido às autoridades por medidas urgentes que garantam a segurança de trabalhadores e passageiros, e devolvam à população o direito de transitar em paz.

Linhas com operação prejudicada

384 – Pavuna x Castelo

SR384 – Pavuna x Castelo

SV384 – Pavuna x Castelo

399 – Pavuna x Passeio

SR399 – Pavuna x Passeio

669 – Pavuna x Méier

779 – Metrô Pavuna x Term. Madureira

SV779 – Metrô Pavuna x Term. Madureira

793 – Pavuna x Term. Sulacap

SP795 – Pavuna x Term. Deodoro

799 – Metrô Pavuna x Term. Sulacap