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Heroico: motoboy vê criança cercada por abelhas e corre para salvá-la

Imagens mostram motociclista correndo para socorrer menina cercada por abelhas; segundo ele, criança chegou a ser internada

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
16/09/2026 06:00 - atualizado em 16/09/2026 07:14

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Motoboy enfrenta enxame para salvar criança em Ibirité
Motoboy enfrenta enxame para salvar criança em Ibirité crédito: Redes Sociais/Reprodução

Um motoboy correu para socorrer uma criança que estava cercada por abelhas durante um ataque registrado nessa terça-feira (15/9), em Ibirité, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O momento foi gravado e publicado no canal Moto Vinny.

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As imagens mostram o motociclista se aproximando da criança, que está parada enquanto várias abelhas voam ao redor dela. Ao perceber a situação, ele desce da moto e vai até a menina.

Na tentativa de afastar os insetos, o motoboy pega um desodorante e começa a borrifar o produto enquanto conduz a criança para dentro da escola. Já no local, uma mulher joga água sobre a menina.

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Em comentários publicados junto ao vídeo, o motociclista afirmou que a criança chegou a ser internada após o ataque, mas que a previsão era de que ela recebesse alta ainda nesta semana. Ele também relatou que sofreu 40 picadas durante o resgate da jovem.

Colmeia teria caído de árvore

Segundo o Corpo de Bombeiros, uma colmeia teria caído de uma árvore próxima à entrada de uma escola na Rua Flor de Liz, no Bairro Jardim Montreal. A ocorrência foi registrada por volta das 13h.

Com a queda, as abelhas se agitaram e atacaram crianças, adolescentes e pedestres que estavam nas proximidades. Alguns alunos precisaram de atendimento devido às picadas e foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A Polícia Militar também foi acionada para auxiliar no isolamento da área. Conforme os bombeiros, o enxame se dispersou, ampliando a área de circulação dos insetos.

Diante da situação, os alunos foram liberados. Os bombeiros permaneceram no local até que o ataque diminuísse e acertaram com a direção da unidade a retirada das abelhas durante a noite, quando os insetos costumam ficar agrupados.

A corporação retornou posteriormente ao endereço para finalizar a ocorrência. O nome da escola onde ocorreu o ataque não foi confirmado pelo Corpo de Bombeiros.

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