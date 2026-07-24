Mulher morre em acidente e abelhas dificultam resgate em MG
Carro saiu da BR-367 e colidiu contra uma árvore, momento em que as abelhas começaram a atacar as vítimas
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Uma mulher, de 76 anos, morreu nessa quinta-feira (23/7) ao capotar o carro na BR-367, altura do km 188, no município de Itaobim, no Vale do Jequitinhonha. Outros dois ocupantes ficaram feridos e receberam atendimento.
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O veículo, um Renault Duster, saiu da estrada e colidiu contra uma árvore dentro de uma fazenda às margens da rodovia. Com isso, um enxame de abelhas passou a atacar as vítimas.
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Quando o Corpo de Bombeiros (CBMMG) chegou ao local a mulher de 76 anos já se encontrava em óbito, após ter sido ejetada do veículo. As outras duas vítimas já haviam sido retiradas do veículo por terceiros e encaminhadas ao Hospital Vale do Jequitinhonha.
A Perícia Técnico-Científica da Polícia Civil realizou os trabalhos periciais e, após a conclusão dos procedimentos, o corpo foi liberado para a funerária de plantão.
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As circunstâncias que levaram ao acidente ainda serão apuradas.