Chuva de granizo: confira a previsão para Minas nesta sexta-feira (24/7)
Mais de cem municípios do estado podem ser atingidos por chuva de granizo nesta sexta-feira; veja a lista
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Cento e doze cidades de Minas Gerais estão sob alerta de chuvas de granizo e ventos fortes para esta sexta-feira (24/7). O aviso é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
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Os municípios podem registrar chuvas entre 20 mm/h e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos intensos, de 40 km/h a 60 km/h, e queda de granizo. Apesar disso, o Inmet diz que é baixo o risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, quedas de galhos de árvores e alagamentos.
Em caso de rajadas de vento, o instituto alerta as pessoas a não se abrigarem debaixo de árvores, por risco de queda e descargas elétricas. Também não se deve estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.
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O uso de aparelhos eletrônicos na tomada deve ser evitado.
O alerta vale até as 23h59 desta sexta-feira.
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Confira a lista dos municípios sob o alerta amarelo:
- Aiuruoca
- Alagoa
- Albertina
- Alfenas
- Alterosa
- Andradas
- Arceburgo
- Areado
- Baependi
- Bandeira do Sul
- Bocaina de Minas
- Bom Jardim de Minas
- Bom Repouso
- Borda da Mata
- Botelhos
- Brazópolis
- Bueno Brandão
- Cabo Verde
- Cachoeira de Minas
- Caldas
- Camanducaia
- Cambuí
- Cambuquira
- Campanha
- Campestre
- Campos Gerais
- Careaçu
- Carmo da Cachoeira
- Carmo de Minas
- Carvalhópolis
- Carvalhos
- Caxambu
- Conceição das Pedras
- Conceição do Rio Verde
- Conceição dos Ouros
- Congonhal
- Consolação
- Cordislândia
- Córrego do Bom Jesus
- Cristina
- Cruzília
- Delfim Moreira
- Divisa Nova
- Dom Viçoso
- Elói Mendes
- Espírito Santo do Dourado
- Estiva
- Extrema
- Fama
- Gonçalves
- Guaranésia
- Guaxupé
- Heliodora
- Ibitiúra de Minas
- Inconfidentes
- Ipuiúna
- Itajubá
- Itamogi
- Itamonte
- Itanhandu
- Itapeva
- Jacuí
- Jacutinga
- Jesuânia
- Juruaia
- Lambari
- Liberdade
- Luminárias
- Machado
- Maria da Fé
- Marmelópolis
- Minduri
- Monsenhor Paulo
- Monte Belo
- Monte Santo de Minas
- Monte Sião
- Munhoz
- Muzambinho
- Natércia
- Nova Resende
- Olímpio Noronha
- Ouro Fino
- Paraguaçu
- Paraisópolis
- Passa Quatro
- Passa Vinte
- Pedralva
- Piranguçu
- Piranguinho
- Poço Fundo
- Poços de Caldas
- Pouso Alegre
- Pouso Alto
- Santa Rita de Caldas
- Santa Rita de Jacutinga
- Santa Rita do Sapucaí
- São Bento Abade
- São Gonçalo do Sapucaí
- São João da Mata
- São José do Alegre
- São Lourenço
- São Pedro da União
- São Sebastião da Bela Vista
- São Sebastião do Paraíso
- São Sebastião do Rio Verde
- São Thomé das Letras
- Sapucaí-Mirim
- Senador Amaral
- Senador José Bento
- Seritinga
- Serrania
- Serranos
- Silvianópolis
- Soledade de Minas
- Tocos do Moji
- Toledo
- Três Corações
- Três Pontas
- Turvolândia
- Varginha
- Virgínia
- Wenceslau Braz
*Estagiário sob supervisão do subeditor Thiago Prata