Chuva de granizo: confira a previsão para Minas nesta sexta-feira (24/7)

Cento e doze cidades de Minas Gerais estão sob alerta de chuvas de granizo e ventos fortes para esta sexta-feira (24/7). O aviso é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Os municípios podem registrar chuvas entre 20 mm/h e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos intensos, de 40 km/h a 60 km/h, e queda de granizo. Apesar disso, o Inmet diz que é baixo o risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, quedas de galhos de árvores e alagamentos.

Em caso de rajadas de vento, o instituto alerta as pessoas a não se abrigarem debaixo de árvores, por risco de queda e descargas elétricas. Também não se deve estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

O uso de aparelhos eletrônicos na tomada deve ser evitado.

O alerta vale até as 23h59 desta sexta-feira.

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Confira a lista dos municípios sob o alerta amarelo:

Aiuruoca

Alagoa

Albertina

Alfenas

Alterosa

Andradas

Arceburgo

Areado

Baependi

Bandeira do Sul

Bocaina de Minas

Bom Jardim de Minas

Bom Repouso

Borda da Mata

Botelhos

Brazópolis

Bueno Brandão

Cabo Verde

Cachoeira de Minas

Caldas

Camanducaia

Cambuí

Cambuquira

Campanha

Campestre

Campos Gerais

Careaçu

Carmo da Cachoeira

Carmo de Minas

Carvalhópolis

Carvalhos

Caxambu

Conceição das Pedras

Conceição do Rio Verde

Conceição dos Ouros

Congonhal

Consolação

Cordislândia

Córrego do Bom Jesus

Cristina

Cruzília

Delfim Moreira

Divisa Nova

Dom Viçoso

Elói Mendes

Espírito Santo do Dourado

Estiva

Extrema

Fama

Gonçalves

Guaranésia

Guaxupé

Heliodora

Ibitiúra de Minas

Inconfidentes

Ipuiúna

Itajubá

Itamogi

Itamonte

Itanhandu

Itapeva

Jacuí

Jacutinga

Jesuânia

Juruaia

Lambari

Liberdade

Luminárias

Machado

Maria da Fé

Marmelópolis

Minduri

Monsenhor Paulo

Monte Belo

Monte Santo de Minas

Monte Sião

Munhoz

Muzambinho

Natércia

Nova Resende

Olímpio Noronha

Ouro Fino

Paraguaçu

Paraisópolis

Passa Quatro

Passa Vinte

Pedralva

Piranguçu

Piranguinho

Poço Fundo

Poços de Caldas

Pouso Alegre

Pouso Alto

Santa Rita de Caldas

Santa Rita de Jacutinga

Santa Rita do Sapucaí

São Bento Abade

São Gonçalo do Sapucaí

São João da Mata

São José do Alegre

São Lourenço

São Pedro da União

São Sebastião da Bela Vista

São Sebastião do Paraíso

São Sebastião do Rio Verde

São Thomé das Letras

Sapucaí-Mirim

Senador Amaral

Senador José Bento

Seritinga

Serrania

Serranos

Silvianópolis

Soledade de Minas

Tocos do Moji

Toledo

Três Corações

Três Pontas

Turvolândia

Varginha

Virgínia

Wenceslau Braz

*Estagiário sob supervisão do subeditor Thiago Prata