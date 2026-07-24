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Chuva de granizo: confira a previsão para Minas nesta sexta-feira (24/7)

Mais de cem municípios do estado podem ser atingidos por chuva de granizo nesta sexta-feira; veja a lista

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Pedro Naves*
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Pedro Naves*
Repórter
24/07/2026 11:53 - atualizado em 24/07/2026 11:54

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Além da chuva, há previsão de ventos intensos entre 40 km/h e 60 km/h e possibilidade de queda de granizo
Além da chuva, há previsão de ventos intensos entre 40 km/h e 60 km/h e possibilidade de queda de granizo crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A.Press

Cento e doze cidades de Minas Gerais estão sob alerta de chuvas de granizo e ventos fortes para esta sexta-feira (24/7). O aviso é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

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Os municípios podem registrar chuvas entre 20 mm/h e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos intensos, de 40 km/h a 60 km/h, e queda de granizo. Apesar disso, o Inmet diz que é baixo o risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, quedas de galhos de árvores e alagamentos. 

Em caso de rajadas de vento, o instituto alerta as pessoas a não se abrigarem debaixo de árvores, por risco de queda e descargas elétricas. Também não se deve estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

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O uso de aparelhos eletrônicos na tomada deve ser evitado.

O alerta vale até as 23h59 desta sexta-feira.

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Confira a lista dos municípios sob o alerta amarelo:

  • Aiuruoca
  • Alagoa
  • Albertina
  • Alfenas
  • Alterosa
  • Andradas
  • Arceburgo
  • Areado
  • Baependi
  • Bandeira do Sul
  • Bocaina de Minas
  • Bom Jardim de Minas
  • Bom Repouso
  • Borda da Mata
  • Botelhos
  • Brazópolis
  • Bueno Brandão
  • Cabo Verde
  • Cachoeira de Minas
  • Caldas
  • Camanducaia
  • Cambuí
  • Cambuquira
  • Campanha
  • Campestre
  • Campos Gerais
  • Careaçu
  • Carmo da Cachoeira
  • Carmo de Minas
  • Carvalhópolis
  • Carvalhos
  • Caxambu
  • Conceição das Pedras
  • Conceição do Rio Verde
  • Conceição dos Ouros
  • Congonhal
  • Consolação
  • Cordislândia
  • Córrego do Bom Jesus
  • Cristina
  • Cruzília
  • Delfim Moreira
  • Divisa Nova
  • Dom Viçoso
  • Elói Mendes
  • Espírito Santo do Dourado
  • Estiva
  • Extrema
  • Fama
  • Gonçalves
  • Guaranésia
  • Guaxupé
  • Heliodora
  • Ibitiúra de Minas
  • Inconfidentes
  • Ipuiúna
  • Itajubá
  • Itamogi
  • Itamonte
  • Itanhandu
  • Itapeva
  • Jacuí
  • Jacutinga
  • Jesuânia
  • Juruaia
  • Lambari
  • Liberdade
  • Luminárias
  • Machado
  • Maria da Fé
  • Marmelópolis
  • Minduri
  • Monsenhor Paulo
  • Monte Belo
  • Monte Santo de Minas
  • Monte Sião
  • Munhoz
  • Muzambinho
  • Natércia
  • Nova Resende
  • Olímpio Noronha
  • Ouro Fino
  • Paraguaçu
  • Paraisópolis
  • Passa Quatro
  • Passa Vinte
  • Pedralva
  • Piranguçu
  • Piranguinho
  • Poço Fundo
  • Poços de Caldas
  • Pouso Alegre
  • Pouso Alto
  • Santa Rita de Caldas
  • Santa Rita de Jacutinga
  • Santa Rita do Sapucaí
  • São Bento Abade
  • São Gonçalo do Sapucaí
  • São João da Mata
  • São José do Alegre
  • São Lourenço
  • São Pedro da União
  • São Sebastião da Bela Vista
  • São Sebastião do Paraíso
  • São Sebastião do Rio Verde
  • São Thomé das Letras
  • Sapucaí-Mirim
  • Senador Amaral
  • Senador José Bento
  • Seritinga
  • Serrania
  • Serranos
  • Silvianópolis
  • Soledade de Minas
  • Tocos do Moji
  • Toledo
  • Três Corações
  • Três Pontas
  • Turvolândia
  • Varginha
  • Virgínia
  • Wenceslau Braz

*Estagiário sob supervisão do subeditor Thiago Prata

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