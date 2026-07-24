Assine
overlay
Início Gerais
ATROPELAMENTO

Mulher morre atropelada na MG-010, na Grande BH

Vítima ainda não foi identificada e motorista fugiu sem prestar socorro

Publicidade
Carregando...
Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
24/07/2026 08:30

compartilhe

SIGA
×
Motorista atropela mulher e foge na MG-010, em Vespasiano
Motorista atropela mulher e foge na MG-010, em Vespasiano crédito: Corpo de Bombeiros/Reprodução

Uma mulher morreu após ser atropelada na manhã desta sexta-feira (24/7), na MG-010, em Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A vítima ainda não foi identificada.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Segundo a Polícia Militar, a ocorrência foi registrada por volta das 5h40, no sentido Belo Horizonte, na altura do Bairro Jardim da Glória.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e constataram a morte da vítima ainda no local.

Leia Mais

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o veículo envolvido no atropelamento fugiu sem prestar socorro.

A perícia e o rabecão da Polícia Civil foram acionados para os trabalhos de coletas de informações e a remoção do corpo.

As circunstâncias do atropelamento serão investigadas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Matéria em atualização

Tópicos relacionados:

atropelamento corpo-de-bombeiros grande-bh mg-010 vespasiano

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay