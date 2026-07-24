Mulher morre atropelada na MG-010, na Grande BH
Vítima ainda não foi identificada e motorista fugiu sem prestar socorro
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Uma mulher morreu após ser atropelada na manhã desta sexta-feira (24/7), na MG-010, em Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A vítima ainda não foi identificada.
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Segundo a Polícia Militar, a ocorrência foi registrada por volta das 5h40, no sentido Belo Horizonte, na altura do Bairro Jardim da Glória.
Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e constataram a morte da vítima ainda no local.
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De acordo com o Corpo de Bombeiros, o veículo envolvido no atropelamento fugiu sem prestar socorro.
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A perícia e o rabecão da Polícia Civil foram acionados para os trabalhos de coletas de informações e a remoção do corpo.
As circunstâncias do atropelamento serão investigadas.
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