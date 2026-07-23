Motociclista dá 'grau', atropela entregadora e foge sem prestar socorro
Polícia procura homem que não prestou socorro à entregadora ferida
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Uma mulher que faz entregas de moto por aplicativo foi atingida por um motociclista depois de uma manobra conhecida como “grau”, no Bairro São Domingos, em Ubá, na Zona da Mata Mineira.
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O caso ocorreu no domingo (19/7), mas repercutiu nesta quinta-feira (23/7). Imagens de câmera de segurança flagraram o momento em que o motociclista empina a moto e foge sem prestar socorro à entregadora, que ficou ferida.
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A mulher foi socorrida por populares que estavam no local e recebeu atendimento médico, tendo alta médica pouco tempo depois. O caso é investigado e o motociclista é procurado pela Polícia Militar (PM).