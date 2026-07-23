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IMPRUDÊNCIA NO TRÂNSITO

Motociclista dá 'grau', atropela entregadora e foge sem prestar socorro

Polícia procura homem que não prestou socorro à entregadora ferida

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Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
23/07/2026 15:00

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Câmeras de segurança flagraram o momento em que o motociclista faz uma manobra e atinge entregadora. Em seguida, ele foge sem prestar socorro
Câmeras de segurança flagraram o momento em que o motociclista faz uma manobra e atinge entregadora crédito: Câmeras de segurança/TV Alterosa Zona da Mata

Uma mulher que faz entregas de moto por aplicativo foi atingida por um motociclista depois de uma manobra conhecida como “grau”, no Bairro São Domingos, em Ubá, na Zona da Mata Mineira.

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O caso ocorreu no domingo (19/7), mas repercutiu nesta quinta-feira (23/7). Imagens de câmera de segurança flagraram o momento em que o motociclista empina a moto e foge sem prestar socorro à entregadora, que ficou ferida.

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A mulher foi socorrida por populares que estavam no local e recebeu atendimento médico, tendo alta médica pouco tempo depois. O caso é investigado e o motociclista é procurado pela Polícia Militar (PM).

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