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Câmera de segurança flagra acidente entre motos em Nova Serrana

Dois motociclistas ficaram feridos na colisão ocorrida na Avenida Itália. Uma das vítimas foi levada em estado grave para o Hospital São José

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Amanda Quintiliano - Especial para o EM
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Amanda Quintiliano - Especial para o EM
Repórter
22/07/2026 18:06

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Câmera de segurança flagra acidente entre motos em Nova Serrana
Câmera de segurança flagra acidente entre motos em Nova Serrana crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros

Câmeras de segurança registraram o momento em que dois motociclistas, de 53 e 28 anos, bateram de frente em uma via movimentada de Nova Serrana, no Centro-Oeste de Minas. O acidente aconteceu nessa terça-feira (21/7) na Avenida Itália, no Bairro Novo Horizonte. Uma das vítimas ficou gravemente ferida.

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Pelas imagens é possível ver o momento em que um dos motociclista invade a contramão e parece virar a cabeça de lado. Em seguida, colide com a outra moto que vinha na direção contrária.

Ferimentos

Conforme o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o homem de 28 anos foi imobilizado no local da colisão e levado para a Sala Vermelha do Hospital São José, em Nova Serrana.

Ele estava consciente, porém confuso. Sofreu cortes e havia suspeita de fratura de tíbia, além de ter perdido alguns dentes com o impacto da batida.

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Já a outra vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada para atendimento médico na Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Conforme a corporação, ele estava consciente e com um corte.

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As motos estavam em situação regular e, por isso, foram liberadas para condutores indicados pelas vítimas.

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