Câmera de segurança flagra acidente entre motos em Nova Serrana

Câmeras de segurança registraram o momento em que dois motociclistas, de 53 e 28 anos, bateram de frente em uma via movimentada de Nova Serrana, no Centro-Oeste de Minas. O acidente aconteceu nessa terça-feira (21/7) na Avenida Itália, no Bairro Novo Horizonte. Uma das vítimas ficou gravemente ferida.

Pelas imagens é possível ver o momento em que um dos motociclista invade a contramão e parece virar a cabeça de lado. Em seguida, colide com a outra moto que vinha na direção contrária.

Ferimentos

Conforme o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o homem de 28 anos foi imobilizado no local da colisão e levado para a Sala Vermelha do Hospital São José, em Nova Serrana.



Ele estava consciente, porém confuso. Sofreu cortes e havia suspeita de fratura de tíbia, além de ter perdido alguns dentes com o impacto da batida.

Já a outra vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada para atendimento médico na Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Conforme a corporação, ele estava consciente e com um corte.

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As motos estavam em situação regular e, por isso, foram liberadas para condutores indicados pelas vítimas.