Cristiano Machado será interditada para obras da trincheira com a Vilarinho

A partir desta quinta-feira (23/7), os motoristas que trafegam pela Região Norte de Belo Horizonte devem ficar atentos. A Avenida Cristiano Machado será interditada no período noturno para a realização de obras de remanejamento da rede de distribuição de gás natural, conduzidas pela Companhia de Gás de Minas Gerais (Gasmig). A intervenção é uma etapa indispensável para o avanço da construção da nova trincheira no cruzamento com a Avenida Vilarinho.

As interdições ocorrem de segunda a sexta-feira, das 20h às 4h, no trecho entre a Avenida Vilarinho e a MG-10, exclusivamente no sentido Centro. A previsão é que os trabalhos noturnos durem cerca de 15 dias. Aos sábados e domingos não haverá bloqueios.

Agentes da Unidade Integrada de Trânsito – composta por Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte (BHTrans), Guarda Civil Municipal (GCM) e Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) – estarão no local para orientar os condutores, monitorar o tráfego e fazer ajustes operacionais conforme a necessidade.

Rotas alternativas

Para quem vem da MG-10 com destino à Avenida Cristiano Machado (sentido Centro), foram definidas as seguintes opções de trajeto:

Opção 1: MG-10, Avenida Pedro I, Rua Bernardo Ferreira da Cruz, Avenida Vilarinho, Avenida Cristiano Machado.

Opção 2: Avenida Pedro I, Rua Padre Pedro Pinto, Rua Doutor Álvaro Camargos, Avenida Vilarinho, Avenida Cristiano Machado.

No sentido Novo Anel, a orientação para os condutores que seguem em direção ao Novo Anel é utilizar a Avenida Pedro I. No Bairro Juliana (sentido Centro), os veículos vindos da Rua das Gabirobas serão desviados pela Rua Malibu, seguindo pela Avenida Vilarinho até o retorno na bacia de contenção, onde poderão acessar novamente a Avenida Cristiano Machado.



Acesso ao hospital e shopping

Para os motoristas que forem ao Hospital Risoleta Neves partindo da MG-10, o trajeto orientado passa pela MG-10, seguindo pela Rua Bernardo Ferreira da Cruz, Avenida Vilarinho, Rua das Melancias, Avenida Doutor Cristiano Guimarães e Avenida Pedro I, acessando o hospital finalmente pela Rua Aldemiro Fernandes Torres.

Já quem se dirige ao Shopping Estação BH deve ficar atento à origem do trajeto. Caso venha do Centro pela Avenida Cristiano Machado, deverá acessar a Avenida Vilarinho e em seguida a Rua Malibu, que passará a operar em mão dupla para viabilizar a entrada no estabelecimento.

Para os motoristas vindos da MG-10, a instrução é seguir por uma das rotas alternativas para a Cristiano Machado e acessar o estacionamento G1 por meio da Avenida Vilarinho e Rua das Macieiras.

Mais mudanças pela obra

O ponto de ônibus localizado em frente ao Shopping Estação BH, na Avenida Cristiano Machado, 11.833, será desativado temporariamente durante o horário da interdição – das 20h às 4h. Os passageiros deverão utilizar o ponto provisório instalado na Rua Malibu, 130.

Em relação ao transporte por aplicativo, a recomendação é solicitar viagens na Rua Malibu. Para quem estiver no Shopping Estação BH, o embarque pode ser feito diretamente no piso G2 do estacionamento.

Objetivos da reformulação

A intervenção da Gasmig visa realocar a tubulação de gás natural para permitir a escavação e construção da trincheira no canteiro central da Avenida Cristiano Machado. O projeto é coordenado pela Prefeitura de Belo Horizonte (PBH).

A obra prevê a implantação de uma estrutura com extensão de até 780 metros, além da criação de um boulevard sobre a parte coberta em frente à Catedral Cristo Rei. O projeto abrange ainda uma nova pista de aceleração na interseção com a Vilarinho, alargamento do viaduto sobre o metrô e intervenções de drenagem, iluminação e paisagismo.

Iniciada em setembro de 2025, a grande obra viária conta com investimento de R$ 161,6 milhões via Fundo de Mobilidade Urbana (FMU) e tem conclusão prevista para o segundo semestre de 2028.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiário sob supervisão da subeditora Regina Werneck