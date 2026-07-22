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Acidente na BR-365 deixa um morto e quatro feridos

Batida entre dois carros em Claro dos Poções aconteceu na noite dessa terça-feira (21/7). As causas da colisão estão sendo investigadas

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Larissa Leone*
Larissa Leone*
Repórter
Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.
22/07/2026 16:41

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Grave acidente entre carros deixa um morto e quatro feridos na BR-365
Grave acidente entre carros deixa um morto e quatro feridos na BR-365 crédito: Divulgação/Samu

Um grave acidente entre dois carros na BR-365, em Claro dos Poções, no Norte de Minas, deixou um jovem de 22 anos morto e outras quatro pessoas feridas na noite dessa terça-feira (21/7). A dinâmica da colisão ainda não foi divulgada.

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Três equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) dos municípios de Coração de Jesus, Jequitaí e Montes Claros atenderam a ocorrência. Quando chegarem ao local, os socorristas constataram que o jovem já estava morto.

Entre os sobreviventes, uma mulher de 34 anos apresentava suspeita de fratura na pelve e reclamava de fortes dores na região abdominal. Uma idosa, de 64 anos, também sofreu ferimentos e foi levada com dores no abdômen e no tórax. Já um homem de 39 anos teve um ferimento no joelho e recebeu atendimento das equipes de emergência.

O motorista de um dos veículos foi levado para uma unidade de saúde por pessoas que passavam pelo local antes da chegada do Samu. Já o outro condutor foi examinado pelos socorristas, mas recusou ser encaminhado para o hospital.

Não há informações sobre as causas da colisão nem se as vítimas tinham algum grau de parentesco.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice

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