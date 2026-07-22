Duas pessoas morrem em acidente entre carro e carreta na BR-381
Duas pessoas que ocupavam um Fiat Punto morreram no local do acidente, na altura do Km 226, em Belo Oriente
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Um homem de 54 anos e uma mulher de 60 morreram em um acidente na BR-381, em Belo Oriente, no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, na tarde dessa terça-feira (21/7).
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De acordo com a Nova 381, que administra o trecho, as vítimas ocupavam um Fiat Punto com placas de Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.
O acidente ocorreu próximo ao pedágio da Cenibra, na altura do Km 226. O motorista da carreta fez o teste do bafômetro, que deu resultado negativo para consumo de álcool.
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A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também atendeu a ocorrência até a conclusão da perícia e remoção dos veículos.