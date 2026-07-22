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RODOVIA DA MORTE

Duas pessoas morrem em acidente entre carro e carreta na BR-381

Duas pessoas que ocupavam um Fiat Punto morreram no local do acidente, na altura do Km 226, em Belo Oriente

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Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
22/07/2026 07:08

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Acidente ocorreu na BR-381e deixou duas vítimas na tarde dessa terça-feira (21/7)
Acidente ocorreu na BR-381e deixou duas vítimas na tarde dessa terça-feira (21/7) crédito: Reprodução/Redes sociais

Um homem de 54 anos e uma mulher de 60 morreram em um acidente na BR-381, em Belo Oriente, no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, na tarde dessa terça-feira (21/7).

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De acordo com a Nova 381, que administra o trecho, as vítimas ocupavam um Fiat Punto com placas de Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

O acidente ocorreu próximo ao pedágio da Cenibra, na altura do Km 226. O motorista da carreta fez o teste do bafômetro, que deu resultado negativo para consumo de álcool.

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A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também atendeu a ocorrência até a conclusão da perícia e remoção dos veículos.

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